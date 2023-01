Confirmado: ahora nos volvimos a la ilusionar. No con “la” tercera, que como sabe cualquier ser vivo sobre el planeta Tierra vino para el país de Messi y Maradona, sino con “el” tercero. Más precisamente,con el tercer Oscar para una producción nacional luego de los conseguidos por La historia oficial (1986),de Luis Puenzo, y El secreto de sus ojos (2010), de Juan José Campanella. Es que, tal como vaticinaban los pronósticos de los principales analistas de la industria audiovisual, Argentina, 1985 quedó entre las cinco nominadas en la categoría Mejor Película Internacional de los Premios de la Academia de Hollywood junto a la alemana Sin novedad en el frente, la polaca EO, la belga Close y lairlandesa The Quiet Girl. Distinta fue la suerte de Pasajero, el corto animado de Juan Pablo Zaramella, que quedó afuera del quinteto elegido para su respectivo rubro, tal como anunciaron este martes a lamañana los actores Riz Ahmed y Allison Williams.

La 95o edición de los Premios Oscar está pautada para el domingo 12 de marzo en la histórica sede del Dolby Theatre de Los Ángeles. La producción de Amazon Prime Video sobre el Juicio a las Juntas Militares buscará coronar una temporada de alfombras rojas que la ha tenido como una de las grandes protagonistas.

Sin embargo,ocurra lo que ocurra dentro de un mes y medio, la película de Mitre ya se codea con la historia grande del cine nacional: además de haberle dado el tercer Globo de Oro al país luego de La mujer de las camelias (1955), de Ernesto Arancibia, y La historia oficial, ingresó al selecto grupo de producciones que consiguieron un ticket para la premiación más importante de la industria. Además del film de Puenzo, que también estuvo en la terna Mejor Guion Original, y el de Campanella, en la categoría internacional compitieron sin triunfar La tregua (1974), de Sergio Renán; Camila (1984),de María Luisa Bemberg; Tango, no me dejes nunca (1998), de Carlos Saura; El hijo de la novia (2001), también de Campanella; y Relatos salvajes (2014), de Damián Szifron.

Las Madres de la Plaza de Mayo (1985), de Susana Blaustein Muñoz y Lourdes Portillo, integró sin suerte el rubro Mejor Documental.

Las rivales de Argentina, 1985

Como en casi todas las premiaciones donde compitió –y competirá– Argentina, 1985, como principal rival asoma la alemana Sin novedad en el frente, que la semana pasada metió un batacazo inesperado al convertirse en la película con más nominaciones (acumuló 14) en los BAFTA del cinebritánico, incluyendo los rubros principales y Mejor Film Internacional.

Al igual que el drama bélico ambientado en la Primera Guerra Mundial, casi todas la demás que competirán son viejas conocidas para la película de Santiago Mitre. Nada nuevo, en tanto es costumbre que un grupo de no más de ocho odiez películas se repartan las vacantes de esta categoría en cada una de las ceremonias que organizan distintas entidades audiovisuales durante el invierno boreal.

Argentina,1985 ya compitió contra Sin novedad en el frente, la belga Close, la surcoreana Decision to Leave y la india RRR en los Globos deOro –donde ganó-, mientras que en los Critics’ Choice lo hizo otra vez contra ellas cuatro y la mexicana Bardo, falsa crónica de una cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu. La estatuilla quedó en manos de la superproducción india, tercera producción local con mayor recaudación en la taquilla deese país, que tenía todos los números para sumarse a ese grupo y pelear por el Oscar, pero el ente audiovisual indio envió como representante ante la Academia The Last Film Show, que quedó afuera del primer corte eliminatorio.

Pasajero, fuera de carrera

El cortometraje Pasajero, de Juan Pablo Zaramella, quedó afuera de los cinco films animados de menos de media hora que competirán por el premio a Mejor Corto Animado, misma categoría que el año pasado tuvo representación latinoamericana gracias a Bestia, del chileno Hugo Covarrubias. Centrado en la relación de un hombre que viaja en tren con su entorno social y sus códigos, como el uso del celular, las risas, y el respeto, el último trabajo del realizador de Luminaris (2011) -que con 324 premios tiene el récord Guinness al corto más galardonado de la historia- era uno de los dos realizados fuera de Europa o Norteamérica que habían pasado el primer corte eliminatorio, junto al australiano An OstrichTold Me the World Is Fake and I Think I Believe It, de Lachlan Pendragon.

Cómo sigue la temporada de premios

Si bien la jornada estelar será el domingo 12 de marzo, hay otras fechas de relevancia para Argentina,1985 de cara a la estatuilla dorada. El sábado 11 de febrero, dos días antes del almuerzo de nominados de la Academia, se celebrará la 27o entrega de los Satellite Awards 2023, organizados por laInternational Press Academy (IPA), en la que competirá en Mejor Film Internacional contra Decision ToLeave, Close y Bardo, a las que se sumarán la danesa Holy Spider, la noruega War Sailor, la austríaca Corsage y la irlandesa The Quiet Girl.

La British Academy of Film and Television Arts, por su parte, tiene pautada la entrega de los BAFTA parael domingo 19 de febrero. Otra vez Argentina,1985 contra Sin novedad en el frente, Corsage, Decisionto Leave y The Quiet Girl. Lo que pueda ocurrir allí es clave de cara al Oscar, en tanto el periodo de votación final de los académicos para definir los ganadores será entre el 2 y el 7 de marzo, es decir con todos los resultados previos ya definidos. No es descabellado pensar que una buena performance enlos Satellite y los BAFTA pueda inclinar la balanza interna de algún votante indeciso hacia la producción nacional.