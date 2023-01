A 6 días de que una mala demolición de una empresa de la Ciudad de Buenos Aires derrumbara una serie de casas en el Barrio Mujica, las 26 familias afectadas denuncian “destrato”, falta de respuestas y “negligencias” del Gobierno porteño.



En diálogo con AM750, un vecino del barrio afectado por esta situación, que vivía en su casa con su pareja y su hija de 1 año, señaló: “Estamos a la espera. Nos vino la lluvia, hacía frío, no podíamos dormir. Estamos reclamando nuestra casa. Que podamos volver ya”.

“Los chicos están durmiendo en la calle, en el piso. Hay botellas rotas, escombros. No sé qué están esperando. Esperamos una respuesta. Que nos reubiquen, que hagan algo. Así no podemos estar. Yo no puedo ir a trabajar. Tengo todo adentro”, agregó.

En este contexto, la legisladora porteña María Bielli aseguró en diálogo con La Mañana que muchas familias no buscaron otros hogares, y se quedaron en la puerta de sus casas a la espera de una respuesta, por miedo a que le roben sus pertenencias.

“Es una situación muy triste. Les decíamos que trataran de irse a otro lugar, a la casa de un familiar, pero no se van de la puerta de sus viviendas porque tienen miedo de que les roben sus pertenencias. No tienen guardia ni consigna policial”, añadió Bielli por AM750.

Para la legisladora “las familias se encuentran, en reiteradas ocasiones, con destrato del Gobierno porteño”. “No esperábamos que se llegue a tanto. Se actuó con negligencia. Al día de hoy, es cierto, están trabajando para sacar los escombros. Pero, mientras tanto, no hay respuesta”, puntualizó.

Y finalizó: “Cuando las familias quisieron presentar las denuncias por el derrumbe, se la negaron en dos ocasiones. Fueron hasta la fiscalía y por cuestiones administrativas, no se la quisieron tomar. El lunes, finalmente, hicimos la presentación. Esperemos que la justicia actúe y esté a la altura”.

Informe: Mauricio Polchi, AM750