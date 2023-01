Hace unos pocos días, concluyó la Semana de la Moda en Milán, donde las maisons más top presentaron sus colecciones masculinas para el próximo otoño/invierno. Prada, Armani, Gucci, JW Anderson y Dolce & Gabbana, entre otras, dijeron presente; también la casa de lujo Fendi, que dio que hablar con un detalle que no pasó desapercibido: varios de sus modelos desfilaron sosteniendo… baguettes. Finas barras de pan no comestibles, vale evitar indigestas confusiones: Sin miga ni corteza crujiente, tan solo lucían como este emblema culinario francés que, el pasado noviembre, fue declarado patrimonio inmaterial por la Unesco. Se trataban, en realidad, de las próximas it bags de la marca, a juzgar por la respuesta favorable que recibieron estas carteras alargadas, fabricadas en piel de oveja y equipadas con cierre, que sirven de homenaje a uno de los buques insignia de la marca.

Después de todo, existe desde hace 25 años su ya clásico bolso Baguette, pequeño y elegante, que recibe su nombre por haber sido pensado para llevarse bajo el brazo, como francesas y franceses suelen trasladar su tipo de pan preferido. Dicho en otras palabras, este accesorio que sigue robando suspiros, creado en el ’97 por Silvia Venturini Fendi, hija de los fundadores de la casa italiana, en nada se parece a una baguette.

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw de Sex and the City con la clásica cartera Baguette, que acaba de cumplir 25 años

Así las cosas, la popular variedad de pan a base de harina, agua, sal y levadura ha inspirado más de una cartera. Por citar unos pocos ejemplos, de los más literales, en 2020 la vimos aparecer en una colección de Moschino; la diseñadora parisina Amélie Pichard, por su parte, también llevó esta tradición francesa a lo alto al presentar su bolso Michard, con forma similar y costo elevado: 450 euros. Gran musa de la moda, en fin, resultó ser esta barra nutritiva, cuya artesanía –acorde a voces en tema- se remonta a las hogazas del siglo XVII, y su proceso de elaboración tradicional involucra: dosificación y pesaje de los ingredientes, amasado, primera fermentación de la masa, división, relajación, moldeado manual, fermentación, escarificación y horneado.

El nuevo bolso Fendi