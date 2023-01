Días después de ser tendencia en las redes sociales por una foto suya luciendo una bikini en la playa, Moria Casán volvió a la carga y compartió un video en sus redes sociales para celebrar el cumpleaños de su hija, en el que se mostró otra vez en bikini y "sin filtro". "Reinvidico la soberanía de mi matríz y mi cesárea en el día del Birthday de Sofía Gala Castiglione", escribió la One.

Fiel a su personalidad y caracter, la diva de 76 años se mostró de cuerpo entero, posando con una bikini negra, el pelo atado y lentes de sol. Y mostró orgullosa la cicatriz de la cesárea del nacimiento de su hija, la actriz Sofia Gala, en el día de cumpleaños. "Impecable", se escucha de fondo a quien la está filmando.

Tanto en Instagram como en Twitter, el video cosechó miles de reproducciones y "me gusta", además de varios elogios entre las respuestas. "Impresionante lomo!!! Aplausos de pie!!!", "Un escandaloso 10", "Sos una genia, así tendriamos que hacer muchos y mostrarnos tal cual sos, te admiro y sos genial @moria_casan", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.



"Tapate vos", la respuesta de Moria a las críticas

Casán se había convertido en tendencia días atrás, luego de que se popularizara una foto suya luciendo una bikini en la playa. Si bien la imagen por sí sola no tenía una particular relevancia, cobró notoriedad a raíz del ataque que recibió de parte de una internauta, que apuntó contra el cuerpo de la diva y le pidió que se ubicara porque es “una mujer mayor”. La exvedette, fiel a su estilo, no se quedó callada y su respuesta fue contundente: "Tapate vos".

La usuaria de Twitter @solemali4 no disimuló su prejuicio cuando subió a su cuenta una foto de Moria en la playa vestida con una bikini negra con transparencias en su corpiño y lentejuelas en la parte inferior, una gorra colocada hacia atrás y gafas negras. Junto a la imagen, la mujer escribió: “Tápese señora. Ubíquese como lo que es: una mujer mayor”, y acompañó el mensaje con emojis para expresar "disgusto o asco".

Casán no se quedó callada y le respondió con contudencia: “Me amo. Tapate vos, imbécil, que gastás una picture en mí”, lanzó la diva, que luego contextualizó la imagen y contó que estaba en la playa Bristol de Mar del Plata cuando fue retratada.



Seguí leyendo: