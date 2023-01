Organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizaron una protesta en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de una jornada nacional en varios puntos del país, y adelantaron que definirán el lunes próximo "el plan de lucha" a seguir. "No obtuvimos respuesta de la ministra, a la que le pedimos insistentemente una reunión desde hace una semana", manifestó el dirigente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni. El reclamo principal es por la reincorporación de personas a las que se les suspendió el plan Potenciar Trabajar después de una auditoría ordenada por el ministerio que conduce Victoria Tolosa Paz.



Belliboni dijo que la decisión de terminar la protesta, cerca de las 19 fue tomada en asamblea donde las organizaciones también definieron reunirse "el lunes de la semana que viene para profundizar el plan de lucha". "El Gobierno sigue ratificando una política de ajuste y sometimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI). Por eso no atiende los reclamos populares, por eso da bajas, y ajusta a los que menos tienen", enfatizó el dirigente del PO. La manifestación frente a Desarrollo Social, en Independencia y 9 de Julio, comenzó a las 14 en reclamo de la reincorporación de "160.000 familias" que fueron suspendidas de los alcances del Potenciar, según las organizaciones convocantes.

Para el dirigente la medida afectará a los beneficiarios "que no validaron sus datos de forma virtual" y explicó que no pudieron completar el trámite porque hay "muchísima gente que no tiene luz y se encuentra alejada de la virtualidad". También señaló que esas familias "van a cobrar la mitad de sus ingresos" en febrero, y en marzo "ya le dan la baja", y afirmó que reclaman "que se suspenda esa medida y que se convoque a una auditoría presencial en cada lugar" para revalidar los datos. "Muchas son mujeres que son sostén de sus hogares", alertaron.



"Al Polo Obrero le faltan validar 7.500 personas que hasta hace un mes certificaban como titulares activos del Potenciar Trabajo", señalaron fuentes oficiales a la agencia Télam. "Desde el 15 de enero pasado, momento en que finalizó el procedimiento de validación de datos y que arrojó como resultado la validación positiva del 88.7% del último padrón liquidado, el Ministerio abrió un período de recepción de reclamos para las personas que, siendo titulares del programa, no hubiesen podido realizar la validación en la fecha prevista", explicaron los voceros.