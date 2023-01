En un mensaje repleto de guiños a las elecciones de 2024, el presidente estadounidense, Joe Biden, señaló que vetará cualquier norma que propongan los republicanos que apunte a sembrar el "caos" económico y financiero al arriesgar al país a entrar en default.

En un discurso ante obreros en Springfield, Virginia, Biden sostuvo que bloquearía en particular los proyectos de la oposición en materia fiscal.

"No dejaré que ocurra. No mientras yo esté a cargo. Voy a vetar todo", sostuvo.

Biden afirmó que los republicanos en el Congreso buscan bloquear el aumento del techo de endeudamiento del país, lo cual amenaza a la mayor economía mundial con un default, o cese de pagos, que sería inédito.

Eso crearía "caos" y sería "doloroso" para Estados Unidos, afirmó el mandatario, sobre una polémica que se repite a lo largo de la historia del país.

La idea de que el país con "la deuda más segura y respetada del mundo entre en default, es incomprensible", aseveró, al tiempo que acusó a la oposición republicana de tomar como "rehén" a la economía.

Biden criticó asimismo la idea de algunos republicanos de reemplazar el impuesto a la renta por otro de 30% a las ventas. Es "increíble", permitiría "a los millonarios y billonarios" evitar pagos de impuestos, lanzó.

El discurso presentó algunas de las que podrían ser las líneas de ataque de los demócratas para las elecciones generales de 2024. El mandatario, de 80 años, no ha lanzado oficialmente su campaña, pero lleva meses diciendo que tiene intención de presentarse.

Este jueves, repitió algunos de los mensajes electorales que ya pronunció durante las elecciones de 2020 y, aunque habló con seriedad de los desafíos que las familias estadounidenses enfrentan cada día, también hizo algunas bromas.



Por ejemplo, afirmó que la clase media es la "columna vertebral de este país" y, cuando los asistentes reaccionaron con aplausos, dijo: "No, no, no estoy intentando ser amable. Es lo que llevo diciendo en los 400 años que llevo en cargos públicos", en referencia a su larga carrera política.



"¡Wall Street no construyó Estados Unidos, la clase media es la que construyó Estados Unidos, los sindicatos son los que construyeron Estados Unidos!", clamó, repitiendo uno de los mensajes que resonó en sus mítines políticos en la campaña para los comicios en los que derrotó a Trump.



Las encuestas muestran que Biden tiene una aprobación de 42% entre los votantes.