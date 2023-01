Personal del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) junto con funcionarios provinciales se encuentran realizando un relevamiento por toda la provincia de Chubut a fin de completar los trámites para la legalización de los títulos comunitarios de pobladores tehuelches y mapuches.



El director de asuntos indígenas de Chubut, Rubén Saihueque, dijo que "son alrededor de 70 comunidades que están realizando los trámites para su reconocimiento" frente a 120 que ya poseen el título comunitario. Para la tarea, hay que recorrer un vasto territorio con pobladores que están a cientos de kilómetros entre sí.



El funcionario provincial, quien se encuentra en la cordillera para completar por el noroeste chubutense el relevamiento, indicó en diálogo con Télam que "las comunidades nos reciben muy bien porque son conscientes que este trámite significa la tranquilidad para las familias de que no las van a sacar de la tierra en la que viven".



Para Saihueque existe una "relación directa" entre el reconocimiento legal de las comunidades y la paz social. "Todos sabemos que este trámite evita la conflictividad, porque nuestros paisanos viven con miedo y muchas veces estigmatizados y si se completan las carpetas y se llega al reconocimiento pueden vivir en paz, en comunidad y con el respeto de sus vecinos linderos" aclaró.



El Equipo Técnico Operativo (ETO) que integran especialistas del INAI y funcionarios locales está realizando el relevamiento en proximidades de El Hoyo y Lago Puelo, sobre la cordillera de Chubut y esta semana tomaron contacto con la comunidad "Leopoldo Quilodrán".



Al respecto, el director de asuntos indígenas de Chubut explicó que "fue muy importante" estar en esa comunidad para firmar la cartografía que los pobladores aguardaban "ya que ese es el trámite previo para armar la carpeta y presentarla ante Nación para el reconocimiento formal".



El concepto de "propiedad comunitaria" de las tierras hace mención a un régimen especial de posesión que apunta no sólo al reconocimiento de la titularidad para las familias originarias sino a evitar su posterior venta como una transacción inmobiliaria clásica, lo que hizo que muchos pobladores rurales hayan sido estafados con compras a precio vil.



En la actualidad Chubut cuenta con más de 120 comunidades indígenas reconocidas y existen unas 70 que están en trámite, para lo cual se requiere completar un trámite administrativo. "Que se recuerde que acá en Chubut no se entregan títulos comunitarios desde el año 2008", dijo Sahique.



El ETO tiene por función comunicar a los pobladores sobre los alcances de la Ley Nacional 26.160 que reconoce una ocupación actual, tradicional y pública.



El director de Asuntos Indígenas pidió además que los senadores nacionales traten una modificación de la ley vigente, la que consideró "muy importante para nuestros pueblos y para mantener la paz social y disminuir los puntos de conflicto".



La Ley 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país por el término de 4 años (que fue prorrogado), y suspendió la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea su desalojo o desocupación.