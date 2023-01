Mientras Juntos por el Cambio y gran parte del Frente Progresista terminan de armar el “Frente de Frentes” para enfrentar al oficialismo, se anunció la conformación de un nuevo espacio integrado por partidos de izquierda, sectores progresistas y una parte del socialismo que buscan ser “la alternativa positiva por fuera de la grieta”. Muchos de los dirigentes de este Frente de Centroizquierda son legisladores y vienen trabajando conjuntamente e impulsando leyes comunes. Tal es el caso del diputado provincial Rubén Giustiniani, quien se mostró entusiasmado con el flamante espacio y adelantó a Rosario/12 que presentarán candidatos para cargos legislativos pero también para los ejecutivos.

A partir de la decisión de un sector importante de partidos que integran el Frente Progresista de armar un frente común con el PRO, un grupo de dirigentes progresistas y de izquierda vio la oportunidad de ocupar esa tercera alternativa que parecía haber quedado vacante en una provincia que conoce de elecciones de tercios. De esa manera, el flamante Frente de Centroizquierda aparece para ofrecer “una alternativa positiva para Santa Fe por fuera de la grieta, una opción para que la gente pueda votar en positivo y que no tenga que votar a Guatemala para que no gane Guatepeor”, explicó a este medio Rubén Giustiniani, quien integra este espacio junto a otros cuatro diputados provinciales: su compañera de bancada Agustina Donnet (Igualdad y Participación), Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Palo Oliver (Alfonsinismo auténtico) y la ex ministra de Educación Claudia Balagué (sector Bases del PS). A ese brazo legislativo se suman también el Partido Sí de Alicia Gutiérrez, Libres del Sur, Pares de Verónica Venas y el sector Bases del Partido Socialista liderado por Eduardo Di Pollina.

“En 15 días vamos a hacer un lanzamiento en la ciudad de Santa Fe, presentando las propuestas de este nuevo Frente de Centroizquierda”, adelantó Giustiniani y aclaró que “nuestro trabajo de acá en adelante será trabajar por candidaturas en todos los niveles, Ejecutivo y Legislativo, o sea que pensamos una alternativa de centroizquierda para toda la provincia de Santa Fe”, confirmando que este Frente no se limitará a aspirar por mayor representación legislativa sino que también apuntará a la Gobernación. “Este Frente de Centroizquierda llega para plantar debates que quienes gobiernan hoy y lo han hecho ayer no pudieron, no supieron o no quisieron realizar”, marcó el diputado provincial.

Entre las principales preocupaciones que tiene esta fuerza política, se encuentran la pobreza, la inseguridad y la educación: “Hay q animarse a cambiar, no es posible que en una provincia rica como Santa Fe exista tanta pobreza. La causa profunda de la inseguridad es la desigualdad en ciudades como Rosario y la capital provincial que tienen que tener un plan estratégico de desarrollo de los barrios entre municipio, provincia y nación”, aseguró el legislador de Igualdad y Participación. Además, calificó como inadmisible que en 70 años Santa Fe no tenga una Ley de Educación, una Ley de Acceso a la Información y una Ley de Educación Sexual Integral, todos debates que vienen dando en conjunto este grupo de legisladores y que derivó en la conformación del nuevo Frente. “Hay que romper un status quo que impidió e impide dar respuesta a los problemas urgentes de las vecinas y vecinos como la falta de seguridad, de educación, salud y servicios básicos”, destacó Giustiniani.

Al ser consultado por la decisión de gran parte del Frente Progresista -sector al cual perteneció- de unirse a una fuerza antagonista como el Pro, el diputado provincial evaluó que “en la provincia se va a constituir, al igual que a nivel nacional, dos propuestas dentro de la grieta: el oficialismo provincial que representa al peronismo, y la oposición de Juntos por el Cambio, que en la provincia estará ampliado”. Al mismo tiempo, destacó: “El hecho de que el sector Bases del Partido Socialista este en nuestro espacio habla de que la decisión que han tomado les va a generar una situación complicada en función de la trayectoria histórica del Socialismo”.

Por otra parte, la diputada provincial Matilde Bruera publicó en sus redes sociales: “Que foto!!! Llegó el Siglo XXI”. Y paso seguido expuso: “No sorprende que el socialismo santafesino sea conservador y aliado de la derecha más explícita de los último tiempos, sí impacta que lo más jóvenes se banquen esto”, arremetió.