La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Mesa Interinstitucional de Cianobacterias, emitió este sábado el alerta naranja por la presencia de cianobacterias en balnearios del Río de la Plata y lagunas bonaerenses.



Las autoridades indicaron que el alerta naranja es un riesgo medio en el que el agua se ve de un color verde brillante en la superficie y en la arena. "Las cianobacterias se acumulan en la columna de agua o en la superficie, pero no en una capa continua", explicaron.



Recomendaron evitar el contacto con las manchas verdes, lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna, no consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua y prestar especial atención a niños y mascotas.



Los puntos más afectados ubicados sobre la costa del Río de La Plata que están en la localidad de Ensenada son: La Pérgola, Mirador Costero, Parador II, Club Regatas y canal de acceso Río Santiago.



De igual modo, en la zona costera del municipio de Berisso se advierte la presencia de estos organismos en la zona del Delta, Palo Blanco, Balneario Municipal, La Balandra, como también en la localidad de Magdalena (Balneario Magdalena y Balneario Atalaya).



Las cianobacterias son organismos que viven en el agua generalmente, presentan un color azul verdoso, y algunas de estas especies pueden ser nocivas para la salud.



Asimismo se informó que se mantiene el alerta naranja por presencia de cianobacterias en la Laguna de Gómez (Puente Lincoln) ubicada en el distrito de Junín; Laguna de Lobos, de ese distrito; como también en la Laguna Chis Chis, La Tablilla y las Barrancas, espejos de agua pertenecientes a la cuenca del río Salado, en la provincia de Buenos Aires.



Finalmente, desde el organismo se informó que como las condiciones pueden variar en relación a las distintas situaciones meteorológicas, desde la página web www.gba.gob.ar/cianobacterias está disponible el cianosemáforo con actualización diaria, para que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud.