"Trato de estar fuerte para que pronto Gianluca esté en su casa", dijo Ricardo Zapata, abuelo de Gianluca Tiziano Maschio Zapata, el menor de 8 años quien desapareció el domingo 22 de enero en Córdoba y por quien esta semana se activó el Alerta Sofía. La sospecha recae sobre sus padres, Carolina del Valle Zapata (43) y Gustavo Maschio (52), sobre quienes pesa pedido de captura y no tenían la guarda del menor.

"Vive conmigo desde los 3 años, lo cuidamos con mi hija, hermana de Carolina, por situaciones de violencia entre los papás. Tenían muchas discusiones y hacia él una violencia verbal, que me duele un montón decirlo porque es mi hija. La Justicia consideró que no estaban aptos para seguir teniéndolo", contó el abuelo en diálogo con IP Noticias.



En 2021 se empezó un proceso de revinculación familiar. Y si bien estuvieron casi todo el 2022 sin verlo -tenían contacto telefónico una vez por semana-, en diciembre habían empezado los encuentros presenciales. "Después de 5 años era la primera vez que estaban solos con el nene. La jueza había determinado que eran 3 horas, cada 15 dias, los domingos. Yo veía que Gianluca estaba bien, me avisaban si se demoraban", continuó el abuelo.

A veces iban a la heladería o a un predio a jugar al fútbol. Ese domingo "se llevaron a Gianluca como un día normal, él se llevó la pelota y el par de guantes porque es arquerito y le gusta atajar, para jugar con el padre. Habíamos quedado que a las 16 tenían que traerlo de vuelta porque tenía un cumpleaños".

"A las 15.20 me desperté con una corazonada, nunca les pongo un mensaje y ese día cuando me levanté puse un mensajito, "chicos acuerdense que Gianluca a las 16 tiene que venir". Cuando veo el teléfono nunca les llegó el mensaje. Ahí me dio una mala espina, me fui a ese lugar, esperé y nunca vinieron", siguió el abuelo.

Fue hasta una estación de servicio donde le habían dicho que iban a desayunar, y una mujer que trabajab allí le dijo que le habían dejado la bicicleta del menor, "para que se la cuidara que iban al pueblo siguiente y volvían". "Fui a la policía y cerca de las 9 de la noche pudimos poner en las redes sociales que Gianluca no estaba".

Piden colaboración para lograr la captura de la pareja

La investigación está a cargo de la fiscalía de Instrucción de Feria de Bell Ville, que pidió colaboración para capturar a los padres de Gianluca. El menor mide 1,20 de altura, tiene tez blanca, pelo negro, ojos negros, cabello corto negros, no usa anteojos. Al momento de su desaparición vestía bermudas rosa, zapatillas gris claro sin cordones, una remera blanca con una inscripción en negro y llevaba una mochila azul con las inscripciones y escudo del Club Deportivo Argentino.

La última vez que los vieron fue en Entre Ríos, donde los dejó un camionero cerca de Chajari, a quien le dijeron que se iban para Brasil. Además, lo buscan por la provincia de Misiones. "Me he abocado a que aparezca, entre más gente los vea mejor, porque andan los tres", dijo su abuelo pidiendo que circule la foto.

Cualquier información podrá ser remitida a la Unidad Judicial de Bell Ville, teléfono 03537 450000 (interno 52801), y/o a la Fiscalía de Instrucción interviniente 03537 450000 (interno. 52052), o a cualquier dependencia policial del país más cercana.

