La comisión de Juicio Político tendrá esta semana su segundo encuentro para debatir sobre los pedidos de jury a la Corte Suprema, y los diputados del Frente de Todos se preparan para amplificar el debate tan lejos como les sea posible. El diputado Rodolfo Tailhade adelantó, en este sentido, que la postura de Elisa Carrió le permitirá al oficialismo investigar a los cuatro ministros por el manejo de los fondos del máximo tribunal. La acusación de Carrió está acotada a Ricardo Lorenzetti, pero Tailhade planteó que "va a ser el fundamento para que investiguemos los famosos fondos anticíclicos, que no son otra cosa que plazos fijos" que maneja la Corte. "Es una montaña de guita de la que no llega ni un peso a ningún juzgado", agregó. Mientras tanto, en el ámbito judicial, la sobreactuación de algunas críticas al juicio político son leídas como señales de nerviosismo de los supremos.

La Comisión inició el jueves el debate y tiene que resolver sobre 14 pedidos de enjuiciamiento que apuntan a los ministros del Tribunal. Una vez que declare la admisibilidad de las denuncias, comenzará un sumario para recolectar las pruebas correspondientes, en el que los diputados podrán citar a los acusados. El reglamento interno permite que los jueces opten por declarar en forma presencial o por escrito.



Tailhade consideró que sería "bochornoso" que los miembros de la Corte Suprema no se presentaran cuando sean citados a ejercer su defensa. Esa sería “la mejor evidencia que esta gente tiene todo para ocultar", consideró en declaraciones radiales.

Además, el diputado aseguró que "todas las denuncias" que investiga la comisión de Juicio Político "son sólidas" y consideró que el objetivo en esa instancia es "trabajar con seriedad" para "eventualmente, demostrarle a la sociedad argentina que hay cuatro jueces de la Corte que cometen mal funcionamiento".



El quiebre en JxC

La titular de la Coalición Cívica ya dejó claro que no apoyará la denuncia enviada por el Poder Ejecutivo, pero su espacio sí pedirá la acusación del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, "por nuestras razones, no por las del gobierno”.

Para el Frente de Todos es una buena noticia, en la medida en que quiebra la postura de Juntos por el Cambio, donde el PRO y el radicalismo se oponen al juicio político. Ayer Tailhade le agregó otro condimento al punto, al considerar que el cargo presentado por Carrió contra Lorenzetti por manejos económicos espurios, "seguramente va a alcanzar a otros ministros de la Corte".

"La acusación va a ser el fundamento para que investiguemos los famosos fondos anticíclicos, que no son otra cosa que plazos fijos" que maneja el máximo tribunal, declaró. Añadió que se desconoce "en qué bancos" están esos fondos, "con qué intereses están trabajando" y "cuál es el monto", y planteó que la comisión de Juicio Político "seguramente" va a establecer que de "esa montaña de guita no llega ni un peso a ningún juzgado".

Además, dijo que pedirá que se investigue el "negocio gigantesco" entre la Corte Suprema y el Banco Ciudad, ya que, explicó que a partir de un acuerdo, "todos los juzgados están obligados a trabajar en materia de depósitos judiciales" con esa entidad.

Reacciones y fakes

Tras el comienzo del debate en Comisión, las Listas Bordó y Compromiso Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional sacaron comunicados de apoyo a la Corte Suprema. La Bordó, que lidera el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, secundado por el camarista Mariano Llorens, usó un tono encendido para denunciar que el Poder Ejecutivo tiene "un elaborado plan de hostilidades" hacia la Corte y que el supuesto avasallamiento de la justicia esta "in crescendo"

A principios de enero, la Asociación de Magistrados había sacado un comunicado del conjunto de los jueces cuestionando que la denuncia contra los integrantes de la Corte se basara en cuestionarles el contenido de un fallo. Sin embargo, los nuevos comunicados no expresan una postura compartida por todos los jueces. Desde la Lista Celeste, el juez Alberto Lugones hizo una clara diferenciación: “Yo no comparto el avance del Juicio Político si es por contenido de sentencia, si ese fuera el motivo no corresponde, ya lo dijimos todos. Pero nunca ví (como ahora) tanta contundencia de los otros espacios; es decir, pareciera ser a pedido o que ya están en campaña y quieren buscar algún rédito para la elección de fin de año”, consideró.



Por otra parte, los jueces de la Bordó cometieron el error de dar por cierta una fake que intentó instalar la oposición. La noticia falsa sostuvo que la ONU le había pedido a la Argentina, a raíz de la denuncia contra los cuatro integrantes de la Corte, que respetara la independencia del Poder Judicial.



Liderada por el juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, la Lista Bordó se basó en esta fake para denunciar que "el avasallamiento" a la justicia había generado una advertencia de Naciones Unidas.

"El avasallamiento ha ido in crescendo; tal es así que se incorporó una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas formulada por el Poder Ejecutivo Nacional, que recibió una inmediata respuesta de la ONU solicitando a la Argentina que respete la ‘independencia’ de la Justicia”, sostuvo la Lista Bordo en su texto. Ese mismo día la fake">quedó al descubierto: el pedido de la ONU a la Argentina para que respete la independencia de la Justicia no había sido formulado por la denuncia de Alberto Fernández contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema, sino por un informe de 2019, cuyo motivo fue el hostigamiento del gobierno de Mauricio Macri a los jueces y fiscales que se resistían a subordinarse a sus políticas de persecución y criminalización de dirigentes políticos y sociales.