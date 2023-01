En medio de las tensiones en el Gabinete por el ida y vuelta entre el sector más albertista tras el reproche del ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se reavivó el debate en el Frente de Todos por el armado de una mesa política para definir las internas.



No es la primera vez que las discusiones del Frente de Todos se hacen a nivel público. De hecho, esta dinámica tuvo su punto más llamativo tras la derrota en las elecciones de medio término y los cruces en discursos entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner que se daban de manera casi rutinaria y con el debate por el acuerdo con el FMI.

Tanto en ese momento como ahora, un sector de la coalición gobernante pidió llevar las discusiones al ámbito de lo privado y dirimirlas en el marco de una gran mesa política donde estén los principales referentes del Gobierno. En esta iniciativa pidió este lunes avanzar el senador bonaerense y secretario general de Canillitas, Omar Plaini.

Por AM750 el sindicalista señaló: “No es novedad para nadie que nuestro Frente tiene contradicciones y diferencias hace mucho tiempo. No aporta nada cada vez que la discusión es puertas afuera. No me sumo a estas cuestiones”.

“Necesitamos tener una mesa que discuta, que resuelva y que avance sobre la posibilidad de seguir siendo Gobierno. Particularmente hoy, con un capitalismo cada vez más concentrado y brutal. Cuando estas discusiones salen del marco en el que deben estar, no nos favorece. Esto pasa por las contradicciones y diferencias”, añadió.

Para Plaini “el punto de inflexión más grande fueron las elecciones de medio término”. “Previo a eso ya venía esta discusión de hacia dónde avanzar. Hoy hay un mundo altamente concentrado y hay una discusión entre aquellos que creen en el libre albedrío del mercado y nuestros que queremos el campo nacional y popular como articulador del Estado”, comentó.

Y finalizó: “Tenemos que ir al origen de todo esto. Y eso es lo que se perdió de vista. El Frente se conforma con una serie de agrupaciones y la centralidad del peronismo. Pero en su momento, dijo la vicepresidenta de la nación, el Frente tenía que recuperar el Gobierno y ampliarse. Sin embargo, nunca se amplió. Entró en contradicciones”.