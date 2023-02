La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, planteó la necesidad de analizar los por qué de la violencia letal en la ciudad, teniendo en cuenta que en lo que va del año se cometieron 27 homicidios en la región, tres en las últimas horas. En ese sentido, se refirió al trabajo de los fiscales para lograr el esclarecimiento de los casos, apuntó a las políticas para evitar que ocurran y a una reforma policial "seria". También habló de la instalación de fibra óptica en el penal de Marcos Paz. “Por un lado es cierto que cada vez se hacen más audiencias virtuales; pero por otro lado no podemos desconocer lo que ocurre, que desde las cárceles de provincia de Buenos Aires se ordenan hechos violentos de la ciudad de Rosario”, apuntó.

“Venimos observando una tendencia en los homicidios que realmente nos alarma”, sostuvo la jefa de los fiscales de Rosario en LT8. “Venimos trabajando en tratar de absorber y esclarecer la mayor cantidad de hechos, pero se hace cada vez más difícil porque la solución para esta problemática no pasa solamente por la investigación y su esclarecimiento, sino que pasa por evitar que ocurran". Y preguntó: ¿Cuáles son las condiciones que se están dando en nuestra zona para que estos hechos ocurran, que se resuelvan conflictos que tienen que ver fundamentalmente con las economías ilegales de esta forma tan violenta? Narcotráfico hay en todos lados, pero ¿por qué en Rosario y nuestra zona se da esta violencia? Es algo que tenemos que analizar”, aseguró. "Creo que es desde todos los sectores del Estado que hay que analizar por qué está ocurriendo".

En ese sentido, consideró "una deuda pendiente" que haya "una reforma policial seria, que no se ha dado en los últimos 20 o 30 años” y “dejar de seguir con la misma inercia”, planteó. “Si vemos que las cosas se complejizan tanto en Rosario, tenemos que abordar y pensar el tema desde todos los sectores para modificar esto, no seguir haciendo lo mismo". Y se refirió a un "esfuerzo para investigar, encarcelar y enjuiciar" pero que se "sigue operando desde las cárceles, y no solo desde las locales, sino también federales".

La funcionaria judicial consideró que es indispensable ver "cuáles son las condiciones sociales que favorecen que en determinados territorios de la ciudad de Rosario se resuelvan las cosas con tanta violencia. Vemos la diversificación de temas de drogas hasta extorsiones, amenazas con armas, usurpaciones violentas y eso va generando todo un circuito", lamentó.

Sobre la forma de trabajo en el Ministerio Público de la Acusación, mencionó: "Empezamos a analizar qué pasaba y por qué, con la misma cantidad de personal (frente al aumento de hechos), y buscamos el origen y el entorno. Cuando es en el marco de organizaciones criminales significa identificar al que lo cometió, quién quiso que ocurriera, quién lo llevó...", sostuvo.

Además, fue consultada sobre la polémica de esta semana en relación a la colocación de fibra óptica en el penal de Marcos Paz, que generó un contrapunto entre el intendente Pablo Javkin y el Enacom. "Por un lado es cierto que cada vez hay más audiencias virtuales para evitar el traslado de detenidos; pero, por otro lado no podemos desconocer que desde las cárceles federales, desde las que están en Buenos Aires, se ordenan hechos violentos de la ciudad de Rosario. No conozco las especificaciones técnicas, pero si no está pensada una cosa en relación de la otra, es alarmante”, aseguró.