Desde Santa Fe

El director del Iapos Oscar Broggi reveló ayer un hecho que escandaliza: más de 400 médicos de la provincia fueron denunciados ante la obra social en 2022 por exigir a sus pacientes el pago de un plus que oscila entre 1.000. 1.500, 2.000 pesos o más y no descartó que la cantidad de sumarios pueda crecer en 2023. “Vemos que esta práctica avanza y hay profesionales que insisten” con reclamar pagos en negro, admitió. A todos los sumariados se les pidió un descargo, y si no pueden justificar su conducta, corren el riesgo de ser excluidos del padrón de prestadores y afrontar sanciones económicas. “El cobro del plus es un abuso y un acto ilegal”, advirtió Broggi. “Primero: porque no está convenido con las gremiales médicas. Y segundo: no emite facturas, por lo tanto, también hay una evasión fiscal”. Y les pidió a los afiliados al Iapos que no naturalicen esa práctica, sino que por el contrario la denuncien en la página oficial, incluso en forma anónima.

Broggi fue consultado ayer por la escalada de quejas públicas, en medios y redes sociales, ante una tendencia creciente de los médicos a cobrar un plus en las visitas a sus consultorios. “¿Hay alguna posibilidad de solucionar este problema?”, le preguntó un colega de LT9.

“Exigir el pago de un plus es un abuso. Una actitud ilegal”, respondió Broggi. “Por dos motivos. Primero: no está convenido” con las gremiales médicas. “El médico tienen un convenio con la obra social, firmó una declaración jurada y aceptó los términos (del contrato). Y el plus no está. Y segundo: no emiten facturas, por lo tanto, también hay una evasión fiscal”.

“Como el pago del plus no está acordado, nosotros lo denunciamos. Los afiliados tienen un sistema para denunciar, incluso en forma anónima. Y después, sancionamos a esos médicos. En el único período en que no los sancionamos fue en los meses de pandemia para no excluir a profesionales del sistema de salud”, agregó.

-¿Cuántos médicos están denunciados o sancionados?

-El año pasado fueron 400 médicos a los cuales se les pidió un descargo y si no lo hacen corren el riesgo de ser sancionados. Eso se hizo en los meses de junio y diciembre (de 2022). Se les envió la intimación y luego, en los meses siguientes, a los que no respondieron o no justificaron el cobro del plus se los sancionó.

-Pero no tienen manera de justificar el cobro del plus.

-Le damos la oportunidad que hagan el descargo. Y después se ejecuta la sanción. Una es la exclusión del padrón de prestadores. Y ahora estamos aplicando sanciones económicas porque vemos que esto (el abuso) avanza y hay profesionales que insisten en esta práctica” que es ilegal -insistió.

“Lo que necesitamos para actuar es la denuncia, que puede ser anónima. Tenemos varias vías de comunicación. Los afiliados pueden ingresar por la página oficial del gobierno de la provincia o por la del Iapos (Iapossantafes.gob.ar). En la denuncia, deben poner los datos del profesional. No los del afiliado. Y se tramita el sumario”, explicó.

-Entonces, ¿todo comienza con una denuncia?

-Como cualquier hecho para poder atenderlo. Si no tenemos conocimiento, no podemos actuar. Tenemos inspectores que van a ciertos lugares, pero no siempre pueden confirmar el cobro del plus. Es unas tarea difícil.

-¿El cobro del plus es generalizado?

-Tiene períodos. Cuando el arancel de la obra social se acerca (a lo que pretenden los médicos), cuando hacemos buenos acuerdos, desciende la cantidad de hechos. Lo que nosotros debemos hacer es un buen acuerdo y que los médicos lo cumplan. Cuando firman el compromiso, lo aceptan en todos los términos. Y si no la cumple, podemos sacarlos del padrón y aplicarles alguna sanción. Si firman un contrato, entonces lo que pedimos es que lo cumplan.

-¿Cuánto paga la obra social por las consultas médicas?

-El promedio de los honorarios profesionales es 1.500 pesos. Es lo que tienen acordado la obra social con la mayoría de las gremiales médicas. Hay especialidades que perciben una diferencia.