El legislador provincial de Juntos por el Cambio Joaquín De La Torre, se refirió en las últimas horas a las internas que vivencia Juntos por el Cambio en la previa a las PASO y propueso un debate "con todos". A su vez, revalidó su apuesta por la candidatura presidencial de Patricia Bullrich y, con tono de chicana, le apuntó a Horacio Rodríguez Larreta.



“Tienen miedo a la competencia. Me parece que es la gente la que tiene que decidir quiénes son los candidatos. Para eso propongo un debate entre todos. Que no tengan miedo que no los voy a comer” aseguró el actual senador.



Ausente en el cónclave amarillo llevado a cabo en Olavarría, debido a su pertenencia al Encuentro Republicano Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto, De La Torre hizo referencia a la famosa “Y”, una estrategia que ya plantearon varios actores del macrismo y que está basada en tener dos candidatos a presidente, que a su vez traigan consigo solo un candidato a gobernador. Más allá de mostrarse a favor de la iniciativo, no dudó en revalidar su preferencia por la titular nacional del PRO y ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. “Hay tres encuestas recientes que señalan que Patricia Bullrich está arriba de Larreta. Y esas encuestadoras no trabajan para nosotros. Lo importante es lo que dice la gente en la calle, y uno lo que recibe es que hay un acompañamiento natural a Patricia y no ve esa adhesión a Larreta” aseguró el precandidato a gobernador.



Con tono de chicana, De la Torre agregó: ”Yo, si fuera Larreta, me enojaría bastante con aquellos que hasta hace poco eran incondicionales y ahora quieren compartir la boleta en la provincia con la de Patricia Bullrich”. “Hoy la gente está buscando autenticidad y coherencia, y eso lo representa Patricia. Eso quiere decir convicciones profundas, no extremas”, afirmó el último ministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal.



Avanzando con su análisis respecto a la estrategia opositora, De la Torre adviritó que sería un error advertir que “el problema de la política es Milei". "La gente no está pensando que el culpable de lo que está viviendo es Milei. Por el contrario, los problemas de la Argentina tienen mucho más que ver con los políticos que hablan mal de Milei, que con Milei” remarcó con firmeza. Y agregó: “Si nosotros tenemos que asustar a la sociedad diciendo que si votan a Milei va a ganar el kirchnerismo, el problema somos nosotros”.