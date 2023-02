"Tenemos que hablarlo con el gobernador, la verdad, no hemos hablado del tema", respondió la ministra de Salud Sonia Martorano consultada sobre su participación en una fórmula a la gobernación con el diputado nacional Roberto Mirabella. La funcionaria evitó una respuesta tajante, pero al mismo tiempo dejó la puerta abierto. "Sigo concentrada en todos los desafíos que todavía nos quedan en salud, trabajando con los equipos y nos tenemos que sentar a hablar. No hemos conversado este tema", insistió. Cuando se le señaló que esa respuesta dejaba la puerta abierta, insistió: "Tenemos que hablarlo. No estaba dentro de mis planes. Uno es médico está dedicado a la gestión". La última repregunta dejó en claro que habrá anuncio: "Cuando tengamos alguna novedad, les contamos". El diálogo se produjo en el programa La siesta jugada, por Radio Nacional Rosario Fontanarrosa.

Antes, Martorano se sacó una foto a mitad de enero, en el bar El Cairo, con Mirabella, el hombre de confianza del gobernador Omar Perotti y su candidato para sucederlo. El miércoles pasado participaron de la inauguración de las obras de refuncionalización del servicio de salud bucodental del Hospital Mira y López, en la ciudad de Santa Fe. Son fotos de campaña, o al menos parecen, pero Martorano evita la confirmación.

La ministra, en cambio, aprovechó la conversación para destacar que en Santa Fe también se produjo la reducción del embarazo intencional en la adolescencia que mostraron las estadísticas nacionales. En todo el país, se observó un nuevo descenso en la tasa de fecundidad adolescente, que pasó de 15,4 por mil mujeres de 10 a 19 años en 2020, a 13,7 por mil en 2021. Esto representa una disminución de 1,7 puntos en un año. También señaló que no hubo muertes maternas por aborto en 2021 y sí se notó un aumento de las muertes maternas, que se explica completamente por la pandemia.

En términos de gestión, subrayó la inauguración de la sala de Biología Molecular en el Hospital Centenario de Rosario, que estaba en funcionamiento desde la pandemia pero no había tenido acto formal; al tiempo que destacó la reciente puesta en marcha del lector de VPH, que ya funcionaba en el hospital Iturraspe de Santa Fe y ahora también está en Rosario, para atender a todo el centro sur de la provincia. "Hoy, con tecnología de avanzada, cuando hacemos un papanicolau se toman dos muestras y en la primera hacemos la lectura del virus de papiloma humano. Si eso nos da negativo, es decir que no está el virus, no hace falta hacer el análisis anátomo patológico y esa mujer por cinco años no tiene que hacerse el control. Si da positivo, ahí hacemos el PAP y vemos cómo está la situación, pero es fantástico, porque nos permite un tamizaje muy importante en un gran número de mujeres", describió la ministra de Salud y enfatizó: "Ahora tenemos la meta de trabajar en los controles". El VPH "produce el cáncer de cérvix, con unas 200 muertes en mujeres por año". Desde hace una década existe una vacuna para niñas y niños de 11 años. "Pero todavía tenemos un inmenso porcentaje de mujeres que no recibieron esta vacuna y este virus está latente", agregó la funcionaria.

Sobre el cumplimiento del programas de salud sexual y reproductiva, Martorano se mostró conforme. "Hay un avance muy importante en estos últimos años en salud sexual y reproductiva, en anticoncepción, en prevención y también en las diferentes decisiones que mujeres y varones pueden tomar sobre su cuerpo", consideró.