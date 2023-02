"Les hablo desde la naciente del río Chubut, territorio ancestral de la Lof Cayunao, porque nos sentimos nuevamente atropellados por el winka (invasor blanco) que llega a invadir para alambrar las altas cumbres", dice Soledad Cayunao a Página/12 al denunciar que el Emir de Qatar busca cercar las nacientes del Río Chubut, en el suroeste de Río Negro. "Bajamos para denunciar lo que pasa con estas fuentes de agua dulce. Estamos haciendo esta resistencia en su defensa. Nos vamos a plantar ante los alambradores para que no sigan. Hasta que ellos no se vayan no vamos a bajar", agregó esta mujer que integra la Lof Cayunao, parte de la comunidad Kom Kiñé Mu (KKM). En apoyo, el Movimiento de Mujeres y Diversidades por el Buen Vivir hizo un llamado internacional para "respaldar la defensa del río Chubut de la privatización extranjera y estar atenta a las vidas que corren peligro" por esa iniciativa.

Todo comenzó el 31 de enero ante el intento de alambrar lagunas de altura y nieves perennes que alimentan las nacientes del río Chubut y el arroyo La Horqueta. Las mujeres de la Lof Cayunao discutieron con los empleados a caballo. "Nos encontramos con siete empleados del extranjero usurpador, quienes decían ser empleados de Cané y un tal Pradenas, a caballo, en el lugar del puesto de veranada ancestral. Ellos nos dicen que van alambrar. De esta manera quieren continuar con el despojo que ya vienen llevando adelante en el Cañadon del Diablo, el Encanto, el Manso, el Foyel. Este alambrado privatiza ilegalmente tres lagunas de altura y nieves perennes", expresó la Lof en un comunicado. "No dejemos que esto se convierta en un alambre y tranquera que impida el paso a todos estos espacios, como sucede en el Lago Escondido. Esta lucha no es sólo del Lof Cayunao. El avance de este alambre perjudica a una gran parte de población de Río Negro y Chubut. Es por tal motivo que hacemos un llamamiento urgente a defender el territorio", agregó la comunidad.



Cayunao hizo la denuncia ante la fiscalía descentralizada de El Bolsón, a cargo de Francisco Arrien, con la presentación de pruebas de los materiales que subieron en helicóptero. En la puerta de la fiscalía, la mujer mapuche dijo: "Llamamos a toda la población no sólo a la gente mapuche porque se trata de la fuente de agua del río Chubut que abastece a todos y todas en todo su recorrido hasta el mar, venimos a avisar que esto está pasando, si el río se corta desde arriba se quedan sin agua abajo, están encerrando las lagunas, ya hubo otros despojos cerca de El Foyel, que ya están contaminados, trajeron ciervos, hicieron desvío de ríos, canteras y caminos privados".

El conflicto empezó hace 27 años cuando vinieron a querer comprar esas tierras, y aunque no se las vendieron. "Los negocios se hacen con nosotros adentro, ellos vienen y te dicen que tienen orden de un patrón que les está pagando, los gobiernos no hacen la consulta previa con nosotros como establece la ley ni respetan los convenios internacionales. Todo esto sucede a pesar de que en marzo estaba prevista una reunión entre la comunidad mapuche y la empresa Coopetel", explica Cayunao.



En 2021 frenaron el intento de alambrado que ahora pretenden retomar, mientras la fiscalía desestimaba denuncias cruzadas entre los privados y la comunidad mapuche. "En Altas Cumbres no se puede alambrar ni se pueden tocar la costa de los ríos y los lagos, venimos a decirle a la gente que es ahora cuando hay que frenar esto, nos acercamos a buscar justicia conscientes de nuestros derechos ancestrales, de ciudadanos porque estamos hablando de recursos naturales", dice la mujer.

A fines de los años noventa, Nicolas Van Ditmar, representante de los intereses del empresario Joseph Lewis, apareció en helicóptero buscando comprar las tierras que los Cayunao habitan desde hace generaciones. Según explica Ulises Crauchuk, corresponsal de la Comarca Andina del portal LID, lo que Van Ditmar no pudo conseguir, lo hizo en 2009 el entonces intendente de El Maitén, Miguel Guajardo, apropiándose de unas 15.000 hectareas, parte de las cuales fueron reconocidas en 2004 por la Justicia de Río Negro como pertencientes a la comunidad de la cual forma parte la Lof Cayunao.

En 2017, Marcelo Mindlin adquirió estas tierras de manos de Guajardo y las traspasó a Hugo Alberto Barabucci, representante de los intereses del Emir de Qatar quien adquirió cerca de 20.000 hectareas en la zona de El Foyel de manos del grupo inversor belga Burco. El comprador pagó 2.050.165 dólares desde una cuenta del Banco First Gulf Bank en Abu Dhabi hacia una cuenta en el Banco J.P. Morgan Chase Bank, sucursal Nueva York. Estas precisiones constan en el expediente de la demanda colectiva iniciada en 2009 por el Consejo Asesor Indígena (CAI) y once comunidades asentadas en Río Negro, que se tramita en juzgados de Bariloche.

Soledad Cayunao cuenta que “eso se perdió, pero ahora vienen por las nacientes de las aguas”. Allí, la Lof Cayunao realizó hace unos años una recuperación en una plantación de pinos que Coopetel, la empresa de telefonía de El Bolsón, poseía en territorio mapuche desde fines de los noventa como parte del plan de forestación de coníferas de Enforsa, la empresa forestal de la provincia de Río Negro.



"Volvemos a hacer la resistencia por eso pedimos el acompañamiento de toda la gente consciente, que esté alerta, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ojalá sean comprensivos y humanos cuando se les diga que esto no se puede alambrar, esto está en la justicia, hay un reclamo histórico y de un pueblo que reclama vivir tranquilo, esto es un gran desgaste físico y mental", apuntó Soledad.

Moira Millán, del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, pidió en las redes sociales apoyo para "una importante lucha que protagoniza una humilde, firme y clara mujer mapuche que junto a su Lof está tratando de salvar el río Chubut de la privatización paulatina que está haciendo el Estado". Según Millán, "el príncipe de Qatar ha comprado la nacientes del río durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahora está queriendo alambrar, los hombres contratados por el príncipe la han amenazado, ella nos está convocando a la cumbre de la montaña donde nace el río, yo estoy yendo allí mañana, lucharemos, conscientes de que puede haber heridas, o muertas, somos casi todas mujeres".



En tanto, circuló un documento de organizaciones de derechos humanos, sociales y Movimientos indígenas de América Latina y el Caribe en apoyo al resguardo de las nacientes del Río Chubut. "Expresamos nuestra preocupación por la integridad física de quienes son parte del Lof Cayunao, en particular la de su vocera, Soledad Cayunao. Advertimos que cualquier tipo de intimidación, amenaza, violencia o daño, perpetrada sobre la mencionada comunidad tendrá como respuesta el reclamo categórico de la totalidad de las organizaciones aquí firmantes. Los antecedentes de violencia, persecución y muerte que han sido llevado adelante desde el gobierno de la provincia de Río Negro, contra el pueblo Mapuche, nos pone en alerta", indicaron.

"Instamos a las autoridades argentinas a respetar la aplicación de los convenios, tratados y acuerdos internacionales que garantizan los distintos derechos proclamados para las comunidades indígenas, como así también para las mujeres y la convención sobre los derechos de los niños ya que en Lof Cayunao hay niñeces. En el aspecto ambiental entendemos la importancia del Río Chubut como principal fuente fluvial para el abastecimiento de agua y energía", agregaron.