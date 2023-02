Tras de una jornada de manifestaciones sociales en reclamo de mayor asistencia estatal para los que menos tienen y un amplio operativo policial montado por la Policía de la Ciudad, las calles porteñas amanecieron con carteles amenazando a las agrupaciones populares.



Con la firma del Movimiento Antipiquetero Argentino —una agrupación encabezada por el legislador porteño Ramiro Marra, de Libertad Avanza, el espacio político de Javier Milei— los afiches que aparecieron en las calles este miércoles 8 de febrero tienen consignas como “este año se les termina la joda” o simplemente “déjenos ir a trabajar”.

Consultado por estos carteles, el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, advirtió que este accionar le recuerda al funcionamiento de la Tripe A, la Alianza Anticomunista Argentina, la fuerza paramilitar creada en los años 70’ por José López Rega con el propósito de perseguir a organizaciones sociales y políticas.

“Es preocupante el nivel de amenaza. No tiene nada que ver con poder pensar en una sociedad que pueda lograr algún tipo de equilibrio y armonía. Hay gente con hambre que no puede acceder a la comida y gente que no tiene hambre que busca reprimir a quienes están tratando de resolver la situación”, respondió Catalano por AM750.

Entrevistado por La García agregó: “Es algo que el Gobierno debería estar mirando. Estamos, además, siendo de alguna manera hostigados por la Justicia. Yo estoy con una denuncia penal por haber convocado a un paro el día de la condena de Cristina. Para algunos compañeros esto es la nueva triple AAA”.

Catalano fue más allá y vinculó este incidente con la gestión en la Ciudad de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta. “Juntos por el Cambio genera un ejército de policías que se la pasa buscando senegaleses para meterlos en cana. Gente en situación de calle. ¿Se acuerdan lo que fue la primera etapa de Rodríguez Larreta? Había un grupo paramilitar que incendiaba a la gente en situación de calle”.

“Tenemos casos muy puntuales en la Ciudad de gatillo fácil que no pasa nada. Eso es Cambiemos. Es una fuerza que genera odio. Que Argentina trate de naturalizar una situación de grieta para poner de un lado a los pobres, a los negros, a los peronistas y del otro lado a la clase blanca, la raza que ellos quieren representar. Estamos en problemas. Esta gente genera eso”, finalizó.