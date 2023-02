Víctor Hugo Morales se refirió este miércoles a las internas en el Frente de Todos y advirtió que “sería un récord si Alberto Fernández pierde en una interna” en las próximas elecciones presidenciales.



En su programa de AM750, Víctor Hugo se refirió a las discusiones en el frente oficialista que tomaron una gran trascendencia en los últimos días, señaló que “Macri no pudo renovar la presidencia”, pero que Fernández “podría perder en una interna”.

“No estuvo bien Alberto Fernández en no invitarlo a “Wado” de Pedro (a la cumbre con Lula da Silva y organismos de Derechos Humanos). Eso tenía que ocurrir. Pero “Wado” de Pedro dándole el volumen extra que tuvo, también fue un error”, comentó.

En cambio, sugirió: “Él tenía que tocarle la puerta a Alberto Fernández y decirle 'sos un turro, cómo no me invitaste'. Pero queda ahí. Y se terminó la historia. No darle las tapas a la mafia de Magnetto y de La Nación para que sigan con las tapas”.

“Si vos mirás, una de las cosas con las que ellos trabajan es sobre la 'autodestrucción del Frente de Todos'. Como si no hubiese también con ese título algo referido a Juntos por el Cambio. Lo que pasa en JxC no les llama para nada la atención”, agregó.

Y dijo: “Estas cosas no les sirve para absolutamente nada al Gobierno. No le sirve a Alberto Fernández si sinceramente quiere reposicionarse como para ser candidato a Presidente”.

Finalmente, sobre las intenciones de Fernández para ir a una reelección, apuntó que el mandatario “tiene derecho, por supuesto", aunque aclaró que "tendrá que averiguar si le es conveniente". "Porque podría ocurrir que sea un Presidente peor que Macri en cuanto a la renovación. Macri no pudo renovar la presidencia, él podría perder en una interna”, sintetizó.

“Tiene que ver hasta qué punto puede disputar una interna. Porque ya sería el récord. Ya no perdés en la elección presidencial, sino que lo hacés en la interna. ¿Será así? No lo sé. Por eso, darle todos los días una tapa a Magnetto para que lo destruya, no creo que le sirva”, concluyó.