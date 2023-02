Matías, uno de los hermanos mayores de Lionel Messi, se refirió a la posibilidad de que el capitán de la selección argentina regrese al Barcelona, confesó que "no vamos a volver" a la entidad catalana, manifestó que "si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza" y que una de las condiciones sería "echar a Joan Laporta (presidente del club culé)".

"Tengo un recorte pegado en mi casa donde nacimos y uno del diario Sport dice 'Messi debería volver a Barcelona'. Entonces yo abajo subtitulé, 'ja ja ja'", comenzó diciendo el familiar del crack rosarino, durante un streaming en el canal de Twitch "Labajada10", que maneja su hijo Tomy.

A continuación, Matías Messi fue tajante: "No vamos a volver, y si volvemos, vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos, echar a Joan Laporta. Desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona".

"Barcelona se empezó a conocer por Messi"

El hermano del reciente campeón del mundo en Qatar 2022 siguió con sus críticas hacia el elenco catalán y comparó a los dos clubes más importantes de España. "Para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, antes era más conocido el Real Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno", opinó.

"El que tuvo la oportunidad de viajar al Barcelona y vio lo que es, entra al museo (del club) y el museo es Messi", sostuvo, y apuntó contra los hinchas por no defenderlo al decir que "la gente no lo bancó, tendría que haber salido a hacer una marcha, algo, que se vaya Laporta y que se quede Messi. Son unos traidores los catalanes".

Por último, se refirió a una advertencia que su madre, Celia Cuccittini, le hizo al delantero del París Saint Germain. "Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez, 'te van a cagar como a Ronaldinho'", sentenció al referirse a una supuesta salida conflictiva de la estrella brasileña en 2008.

La respuesta del equipo de comunicación de Lionel Messi

Luego de las explosivas declaraciones del hermano mayo de Messi, la agencia de noticias española EFE destacó que dialogó con el equipo de comunicación del astro argentino, desde donde intentaron ponerle paños fríos al asunto.

"Es una opinión individual y personal de Matías Messi, que es hermano de Leo", aseguraron desde el gabinete de prensa del jugador.

Y agregaron que "esa opinión no tiene por qué coincidir con la de Leo o la de otros familiares, amigos o gente cercana al futbolista".

La salida de Messi del Barcelona

El 5 de agosto de 2021, días después de que Messi y su familia volvieran de unas vacaciones en Ibiza, el presidente Joan Laporta, Jorge Messi (padre y representante) y el propio jugador se reunieron para definir las negociaciones, pero finalmente no se avanzó en la renovación del contrato.

La firma se había comenzado a conversar a mediados de 2020, cuando aún quedaba un año para su expiración, entre el entonces presidente blaugrana, Josep María Bartomeu, y el padre del futbolista.



"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.", explicó el comunicado oficial del club catalán.

