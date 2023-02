* “I Say a Little Prayer" (1967): Tema emblema de Aretha Franklin, fue compuesto por Burt Bacharach en tiempos de su sociedad con el letrista Hal David. La versión original se lanzó en 1967 con la voz de Dionne Warwick, el tema pronto se convirtió en un gran éxito y volvió a repetirse el fenómeno con Aretha, que la interpretó un día por casualidad en el estudio de grabación.



* "Raindrops Keep Falling on My Head" (1969): Por este tema interpretado por BJ Thomas Bacharach y David ganaron el Oscar a mejor canción, por la película Butch Cassidy and the Sundance Kid.

* "The Look of Love" (1967): El dúo escribió el tema para la comedia paródica sobre la primera novela de James Bond escrita por Ian Fleming, Casino Royale (1967). La canción es recordada en la interpretación de Dusty Springfield y fue nominada a un Oscar. Según Bacharach, para componer la melodía se inspiró en los movimientos de la actriz Ursula Andress en una de las primeras versiones de la película.

* "Walk on Baby" (1964): Tema muy recordado en la voz de Dionne Warwick, y uno de los imprescindibles de Bacharach y David. La canción alcanzó los primeros puestos en las listas estadounidenses de 1964 y fue nominada al año siguiente a un premio Grammy a la mejor grabación de Rhythm and Blues. Desde entonces, las versiones con distintos arreglos en todas partes del mundo fueron incontables. Sorprendentemente, se trataba solo de la cara B de otro simple de Warwick.

* "Close to You" (1963): Richard Chamberlain grabó por primera vez esta balada de Bacharach y David en 1963, al año siguiente lo hizo Dionne Warwick. Pero recién cuando The Carpenters lo interpretaron en 1970 se convirtió en un gran éxito.

* "Baby, It’s You" (1961): Firmada por Bacharach, David y Barney Williams, fue un tema grabado por The Shirelles y The Beatles con ligeras diferencias, y se convirtió en un éxito para ambos grupos. Pero la versión que alcanzó un lugar más alto en las listas de éxitos fue la de la banda Smith, en 1969.

* "On My Own" (1986): Escrito y producido por Bacharach y la letrista Carole Bayer (`por entonces también su esposa), Dionne Warwick lo grabó en primero, pero rehusó incluirlo finalmente en su álbum Friends (1985). Un año más tarde, Patti Labelle y Michael McDonald lo interpretaron en dúo y se convirtió en un número uno en Estados Unidos.

* What’s New, Pussycat? (1965): Es el tema principal de la película homónima, de Bacharach y David e interpretada por el cantante galés Tom Jones. El simple original para el largometraje incluía una introducción instrumental que terminaba con el sonido de cristales rotos, pero se decidió prescindir de esa parte en grabaciones posteriores. Fue nominada al Oscar a mejor canción original en 1966.

* I'll Never Fall in Love Again (1969): Otro éxito de la dupla con David, fue escrito para el musical Promises, Promises, de 1968. Tuvo numerosas versiones de artistas como Deacon Blue, Ella Fitzgerald o Carpenters. La más popular fue la de Dionne Warwick. En 1999 Bacharach reversionó la canción a dúo con Elvis Costello para la banda sonora de Austin Powers: El espía seductor.