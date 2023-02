Más de 250 bomberos y brigadistas continúan los trabajos de contención de los incendios que afectan desde el sábado pasado al Parque Nacional Los Alerces, que en las últimas horas, se extendió hacia el Lago Cholila, en Chubut. El gobernador de la provincia, Claudio Arcioni, aseguró que el origen del fuego es intencional.

A pesar de haberse logrado "bajar su propagación", las llamas ya alcanzaron a unas 1400 hectáreas, aseguró este jueves el responsable del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, Abel Nievas.



"El primer incendio, que comenzó hace unos cinco días atrás (en el Parque Nacional Los Alerces), está en proceso ya de contención, mientras que el del Lago (Cholila) no tiene la propagación que tenía en su comienzo", indicó Nievas.



Ambos focos presentaron desde su inicio "un comportamiento superextremo", que dificultó los trabajos de combatientes, con condiciones meteorológicas "totalmente desfavorables" para su control, sostuvo el funcionario en declaraciones televisivas.



Asimismo, detalló que las llamas del Lago Cholila afectaron "alrededor de nueve viviendas y otro tipo de edificaciones", por lo que "algunas personas con casas de recreación se autoevacuaron a la zona de Esquel".

"El propósito es hacer daño"

Más de 250 combatientes están abocados al operativo para enfrentar el incendio que fue detectado en la noche del sábado último en el Parque Los Alerces y que luego avanzó hacia jurisdicción de Chubut.

"Estamos trabajando con todos los recursos disponibles del SNMF, de otras provincias y del Ministerio de Ambiente, que está aportando los medios aéreos principalmente", sostuvo Nievas, quien destacó "el trabajo conjunto de todo el personal de bomberos que están combatiendo las llamas".

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, aseguró ayer que "hay datos que indicarían intencionalidad en el incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces".

Al respecto, Nievas manifestó que "se vienen repitiendo muchísimo" los incendios en la zona y "todos son presuntamente intencionales".

"Estamos hablando de incendios en parques donde no anda gente, no es un descuido, van directamente a incendiar y el propósito es hacer daño. Son lugares que no es fácil acceder, nos lleva 4 o 5 horas", apuntó.

Seguí leyendo