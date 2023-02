El quinto episodio de la exitosa serie de HBO, The Last of Us, cambió su fecha de estreno excepcionalmente, y no se emitirá este domingo, debido a que la emisión competiría directamente con el SuperBowl, el partido final del campeonato de fútbol americano, que contará con el mega show de medio tiempo, encabezado por Rihanna.

De esta manera, el capítulo llamado "Resistir y sobrevivir" se adelantó para este viernes 10 de febrero a las 23 horas. El mismo se podrá ver en vivo a través de la señal principal de HBO, en servicios de cable, y se subirá al mismo tiempo a la plataforma de streaming, HBO Max, donde se puede ver todo el contenido en resolución 4K.

La nueva entrega estará a cargo del director Jeremy Webb, al igual que el episodio cuatro, que fue emitido el domingo pasado. La primera temporada de esta adaptación cuenta con nueve capítulos en total y se extenderá hasta el 12 de marzo, inclusive.



De qué trata el quinto capítulo de "The Last of Us"

El trailer del quinto episodio consolida la aparición de la actriz Melanie Lynskey, interpretando a Kathleen, un personaje que curiosamente no forma parte de la saga de videojuegos y que tuvo una participación en el capítulo cuatro. El nuevo personaje fue incorporado por el guionista Craig Mazin y, en su medida, expande el universo que había quedado establecido en el famoso juego de Nauthy Dog.

“Las cosas han ido muy bien. ¿No te has enterado? La ciudad de Kansas está libre”, advierte Kathleen en el adelanto.

Sin embargo, en el trailer hay nuevos guiños a los aficionados, con la aparición de los infectados más peligrosos: los Bloater o Gordinflones. El desarrollo de la historia de Sam y Henry tendrá momentos clave en esta entrega.

"The Last of Us" tendrá una segunda temporada

La segunda entrega de la serie abarcará los eventos de The Last of Us Season II, el segundo videojuego publicado en 2020, según una publicación en Twitter de Druckmann.

Esta nueva temporada se sitúa unos cuatro años después de que Joel rescatara a Ellie de las manos de las Luciérnagas, grupo que estaba dispuesto a sacrificar a la adolescente ante la posibilidad de desarrollar una vacuna que salvaría la humanidad.

Ahora, él tendrá que afrontar las consecuencias de sus acciones y la distancia crecerá entre ambos cada vez más. El reparto del segundo envío no está confirmado aún, pero se puede avizorar que la joven versión de Ellie, tendría 19 años en esta nueva temporada.

Seguí leyendo