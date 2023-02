Florencio Varela, históricamente gobernado por el peronismo, está entre los distritos de mayor crecimiento demográfico, confirmando la tendencia del segundo y tercer cordón: de acuerdo al último censo, alberga a 497818 habitantes. Durante la década pasada, iniciativas públicas como el Hospital El Cruce, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Parque Industrial y Tecnológico (Pitec), convirtieron lo que había sido una ciudad dormitorio en un distrito que, incluso con la afluencia masiva de migrantes, fue intentando un desarrollo propio para dejar de ser distrito dormitorio.

“El precio de la soja dota al Estado de recursos, es cierto, pero si ese Estado no lo hubiera gobernado Néstor Kirchner, los excedentes hubieran tenido cualquier otro destino", sostiene el sociólogo Guillermo Galeano, miembro de The Walking Conurban. El proyecto The Walking Conurban comenzó con cuentas que desde Instagram y Twitter, propone una mirada más profunda y multidisciplinaria del conurbano, tan lejos del prejuicio como de la romantización y fue creciendo. TWC realiza charlas, muestras fotográficas y produjo recientemente, junto con otro conurbanólogo ilustre, Pedro Saborido, la docuserie “Universo conurbano”. "Kirchner decide poner los excedentes al servicio del desarrollo", explica Galeano. "Aparecen los parques industriales, luego de que los ciclos neoliberales de José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo destruyeran el tejido productivo."

Agrega Galeano: “Varela es un caso paradigmático de lo que ocurrió entre el segundo y tercer cordón a finales del siglo pasado. Pasaron de ser campo a ciudad en pocos años. Varela tenía 90 mil habitantes en los años setenta, en la década de los noventa ya tenía 180 mil, el doble de gente pero obviamente no el doble de presupuesto sino casi el mismo”.

Para Galeano, cuando se discute el conurbano, se deben discutir los temas de fondo, el federalismo y la coparticipación. “Llegan los migrantes internos. ¿Quién debe atender sus necesidades? ¿quién tiene los recursos para hacerlo? La provincia de Buenos Aires seguro que no, porque pierde siempre. En el régimen de coparticipación actual, aporta 20 puntos más de los que recibe.” Desde la perspectiva de Galeano, el negocio de otras provincias fue redondo: resolvieron tensiones sociales y distributivas por la vía de la emigración hacia el conurbano, pero retuvieron los recursos proporcionales.

El distrito fue severamente discriminado a la hora de recibir la coparticipación desde La Plata durante la gestión Vidal. Según datos elaborados por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), integrado por UNAJ, UMET y UNaHur, en base a información oficial, durante 2016 la Provincia transfirió a los municipios del AMBA alrededor de 57 mil millones de pesos que se repartieron entre sus más de 16 millones de habitantes. En términos generales ello resulta en una la exigua cifra promedio de 3.376 pesos por habitante. Las desigualdades en el gasto público por habitante cobran una dimensión más dramática cuando se las comparan entre sí. En términos de recursos locales asignados por habitante, uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió en el 2016 recursos por un valor de 42.365 pesos, mientras que uno de Tigre recibió 10.408 pesos. Los habitantes de Florencio Varela se ubican entre los que menos recibieron: solamente 4.440 pesos, es decir 9 veces menos que un porteño. Moreno y La Matanza presentan una situación peor. En 2019, el 6,9 por ciento de los varelenses recibía algún tipo de ayuda social.

El PITEC fue una idea de Julio Pereyra, que Néstor Kirchner ayudó a materializar, comenzando por la gestión del crédito para que el municipio pudiera comprar el predio. El objetivo estratégico era que Varela dejara de ser una ciudad dormitorio, que existieran oportunidades de empleo para que los habitantes no estuvieran obligados a realizar largos desplazamientos cotidianos hacia otros centros urbanos.

En 2019, sobre el final de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, había tan solo cinco empresas radicadas. El intendente Andrés Watson remarcó que “en solo tres años vimos abrir 31 establecimientos privados, que crearon más de tres mil nuevos puestos de trabajo. Otras 54 firmas avanzaron con movimientos de suelo para su instalación. Esto ocurre porque hay un escenario provincial y nacional que acompañan este progreso”.

La otra metáfora de los últimos años es la empresa Alpargatas, tan tradicional en la zona que le dan nombre a una rotonda. Alpargatas cerró sus puertas en 2018, consecuencia del combo de tarifazos, importación indiscriminada y caída de la demanda. Reabrió sus puertas a fines de 2021, aunque aún opera por debajo de su capacidad instalada. Un grupo de empresarios del sector del calzado trabaja en un proyecto de régimen de promoción de la industria, para evitar volver a tropezar con la misma piedra. El borrador incluye sustitución de importaciones, desarrollo de proveedores locales y una política de precios decreciente para calzado con más de dos años de fabricación.

Pero Varela también tiene producción artística. Los muchachos de “La T y la M”, se convirtieron en celebridades en las redes sociales, luego de que su tema dedicado a la selección fuera compartido por el capitán Lio Messi y por el defensor Nicolás Otamendi. El resultado, una fama súbita y miles de descargas. Hasta el Chelsea utilizó la canción, en sus cuentas oficiales,para anunciar el pase de Enzo Fernández.