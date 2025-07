La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO no propició el mejor clima electoral para Fernanda Astorino en Capitán Sarmiento. La intendenta saltó al partido de Javier Milei a principios de año y ahora diseñó una lista que dejó afuera al macrismo y apenas sumó una facción del radicalismo. No sólo esmeriló sus alianzas, sino que ahora deberá militar la candidatura a diputado de un ex funcionario kirchnerista devenido en libertario que ya fue el blanco de críticas por parte de Las Fuerzas del Cielo.

Ahora, Astorino tiene el desafío de renovar las seis bancas que Juntos por el Cambio obtuvo en 2021, un resultado histórico y difícil de repetir. Paradojicamente, optó por no incorporar en la lista a ninguno de aquel sexteto que asumió hace cuatro años. Dejó afuera a Gustavo Semino, Domingo Sanchez, Sandra Pujol y Marcelo Lemos, el cuarteto que se sumó a su cruzada libertaria.

Tampoco convocó a María Vidal y Victoria Ramirez, que decidieron en su momento permanencer en el PRO ante la invitación de Astorino para ponerse la pechera violeta. A partir de entonces, Vidal dejó de ser la presidenta del Concejo Deliberante. Hoy en día dice estar "desencantada".

Alfil del exintendente Javier Iguacel, Vidal conversa con Buenos Aires/12 y dice que se identifica, ante todo, como macrista. “A mí Patricia Bullrich ni Cristian Ritondo me representan, y tampoco Milei”, aclara.

Con estos puntos sobre la mesa, cuenta que mantuvo charlas con la intendenta para congeniar un armado electoral conjunto, pero no llegó a buen puerto. La incertidumbre sobre qué haría el PRO y la demora en decidir una alianza con el partido presidencial dilató las negociaciones en Capitán Sarmiento y Astorino le comunicó que ya había definido todos los nombres de la nómina cuando llegó a su despacho.

“Pensamos que íbamos a tener lista del PRO, pero Ritondo no nos dejó hacer una mesa partidaria y no hubo aval para presentar una lista”, detalla Vidal. Desde su mirada, se dejó “desprotegida” a la gente que apoyó a Mauricio Macri. Señala que quedó envuelta en la falta de apoyo por parte del PRO producto de la “conveniencia del partido a nivel provincial o nacional”.

No habla con bronca. Asegura que mantiene una buena relación y diálogo con Astorino. Aunque advierte que, de aquí a diciembre, cuando vence su mandato, acompañará únicamente las propuestas con las que coincida. Pone en valor su decisión de permanecer en el PRO y espera que el 2027 sea diferente. "Dicen que así sacaremos al kirchnerismo, pero yo no creo que lo consigamos pasándonos de lado", sostiene.

El mapa en Capitán Sarmiento

Al momento que Astorino tomó las riendas para definir su lista a nivel local, dejó de lado a sus laderos y armó un nuevo equipo. Al frente de la nómina designó a Alfonsina Santamaría, periodista de FM Universo y a Jorge 'Picato' Perez, amigo de Pablo Morillo, ex funcionario kirchnerista que ocupa el segundo lugar en la lista de diputados provinciales por la sección.

La tercera es Estela Varessi, empleada municipal y ladera de la intendenta, y el cuaro un médico radical, Raúl Sandro Murray. Para el quinto escalón eligió a Yamile Macchi, esteticista del pueblo, y recién el sexto y último lugar quedó Juan Manuel D'Agostino Romero, uno de los fundadores de La Libertad Avanza en Capitán Sarmiento.

De esta manera, Astorino echó por tierra el sistema de acuerdos vigente hasta el momento y piensa un nuevo cuerpo legislativo. En estos momentos, el Concejo Deliberante está conformado por el interbloque La Libertad Avanza de siete concejales, con dos radicales incluidos. Por fuera, están Vidal y Bermudez del PRO. Este conjunto ya dejó de trabajar de forma totalmente aceitada.

Además, por fuera de todos los armados del oficialismo local quedó Oscar ‘Freddy’ Corro, de los primeros militantes libertarios del distrito que decidió presentar su propia lista en discrepancia con la incorporación de Astorino al partido y puede dividir el electorado.

Por su parte, Unión por la Patria tiene dos sillas. En este contexto, el peronismo consolidó una propuesta encabeza por Germán Ostoich, hijo del histórico ex intendente del PJ. Fuerza Patria apunta, según sus dirigentes, a mejorar sustancialmente los resultados de hace cuatro años y alcanza, incluso, la mitad de las bancas en disputa donde no pone en riesgo ninguna.

¿Qué hará la UCR?

El radicalismo de Capitán Sarmiento está, de mínima, divido. La inconsistencia del partido tras las elecciones internas de 2024 y la muy reciente estabilidad alcanzada por Miguel Fernández y Pablo Domenichini, no dio lugar a construir una propuesta local que sintetice a todos los sectores de la UCR.

Por un lado, está Daniel Soria, concejal radical que integra el interbloque de La Libertad Avanza que lidera Astorino. En diálogo con este diario, explica que la intendenta “conformó una lista inconsulta” con los demás espacios que integran el interbloque oficialista en el Concejo Deliberante. De todas maneras, el cuarto candidato es Raúl Sandro Murray, representante boinablanca que integra el grupo militante de Soria.

En paralelo, Somos Buenos Aires, el frente que lidera la UCR junto al GEN, la Coalición Cívica, peronistas no kirchneristas y facciones el PRO, también presentó sus propios candidatos. A la cabeza está María de los Milagros Cuello Olmos, con quien Soria asegura compartir militancia y amistad. Pero, como dato de color, el segundo de esta lista es Sebastián Testón, último candidato a intendente de Capitán Sarmiento por LLA en 2023.

Desde su mirada, resta por ver qué sucede en las elecciones antes de tomar una decisión. En anteriores conversaciones con Buenos Aires/12 se plantó como opositor a Milei, pero aún permanece en un interbloque que lleva el nombre del partido libertario. Pero, ante todo, asegura que respetará la decisión del partido y ve difícil, por ejemplo, ser parte del gobierno municipal después de los comicios. “Para darse una idea, soy el único aportante para mantener el partido a nivel local”, subraya.

La nómina de Somos no deja de llamar la atención, ya que Capitán Sarmiento integra la segunda sección, una región donde la UCR tejió un acuerdo con Hechos, el espacio del clan Passaglia. A raíz de este pacto, los radicales no deberían tener candidatos propios en ningún municipio de la Segunda, por lo que resta ver cuál es el futuro de esta lista.

Por su parte, el intendente de San Nicolás y hermano impulsan en Sarmiento a Gabriela Montagna y Sergio Savoy en la cima de la lista donde no hay radicales. Pero sí abrieron las puertas en la lista de diputados provinciales, donde el cuarto lugar fue para la Silvia Maldonado, dirigente boinablanca de Rojas.

La identidad libertaria

Capitán Sarmiento se convirtió en un centro de conflictividad para el partido de Milei. La incorporación de Astorino fragmentó al espacio libertario local que hoy llevará dos listas al 7 de septiembre. A su vez, otro conflicto estalló tras conocerse la candidatura del dirigente local, Pablo Morillo, que ocupa el segundo lugar de la lista de diputados provinciales y, como si fuera poco, colocó un alfil propio como en el segundo escalón de la lista de concejales.

Hijo de un exsenador peronista y ex funcionario de la provincia de Buenos Aires, cobró notoriedad por su pasado donde defendió a Kicillof y manifestó que sería “un buen presidente”. A pesar de su recorrido, Sebastián Pareja lo sumó a las filas de La Libertad Avanza. Y las críticas no tardaron en llegar.

Desde las cuentas twitteras que se referencian con Las Fuerzas del Cielo, espacio conducido por Santiago Caputo, el diputado Agustín Romo y el streamer Daniel ‘Gordo Dan’ Parisini, atacaron a Sebastián Pareja, hombre de confianza de Karina Milei y presidente del partido en la provincia. Este grupo de “soldados de Milei” quedaron desplazados del cierre de listas.

Uno de los insultos llegó de parte del usuario TraductorTeAma. En un hilo de tuits mostró las múltiples defensas de Morillo a la gestión de Kicillof y de Alberto Fernández.

Este miércoles, Pareja decidió responder a los cuestionamientos con la certeza de sentirte respaldado por Karina y Javier Milei. "Quien cuestione a los candidatos del Presidente, está cuestionando al Presidente", dijo pretendiendo dar por cerrada la discusión.

Por el lado del peronismo, también le recordaron su pasado a Morillo. “Pablo, esto decías en 2021. No pasó tanto tiempo, no creo que hayas cambiado drásticamente de opinión. ¿Nos acompañás a pedirle a la intendenta que los municipales vuelvan a tener la obra social?”, escribió en Instagram la concejala de UxP, María Laura ‘Pupi’ Ferrá. Y cerró: “¡Y sumate con nosotros a pedir por CRISTINA LIBRE!”