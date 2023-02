El informe del departamento de Accidentología Vial de la Policía Científica de Uruguay concluyó que la camioneta manejada por Nicolás Rocca —la cual impactó contra el Ford Ka conducido por Josefina Ferrero— invadió la senda contraria a una “velocidad excesiva”, lo cual produjo el accidente que provocó la muerte de dos jóvenes argentinas. El próximo miércoles 15 de febrero, Rocca, también argentino, quedará imputado por homicidio culposo, según dispuso la jueza Ana María Guzmán a pedido del fiscal Sebastián Robles.

"Se puede determinar que el hecho deriva del denominado factor humano. En el presente caso, la causa eficiente resulta específicamente del accionar del conductor de la camioneta (...) que circula a velocidad inadecuada y excesiva, invadiendo la senda contraria de circulación, interponiéndose en el trayecto del auto Ford Ka", indica el informe al que accedieron medios locales.

Luego, precisa que “teniendo en cuenta la proyección posterior a la colisión de los vehículos y la velocidad inicial de proyección del auto Ford Ka (...) la mecánica del hecho sugiere que el conductor se desvió a la otra senda y antes de chocar con el Ford Ka realizó una maniobra evasiva simple de viraje a la derecha en un intento de volver a su senda”.

El informe coincide con las declaraciones brindadas a principios de enero por Josefina Elissondo, de 22 años, quien viajaba en la parte trasera de la camioneta. “No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos de carril porque el volantazo lo dimos para la derecha”, dijo en enero.

Por su parte, el abogado de Rocca, Ignacio Durán, señaló a mediados de enero ante la prensa que su cliente “es una víctima más del accidente. Nicolás me dice que no invadió el carril contrario. Lo dijo antes de quebrarse, porque se puso a llorar. Repite que no invadió ningún carril”.

Como fue el choque fatal en Punta del Este

El choque en el que murieron Micaela Trinidad y Josefina Ferrero, de 26 y 27 años, ocurrió el 4 de enero a la tarde en la Ruta 104, en la zona de Manantiales, en Punta del Este. Involucró a dos vehículos que trasladaban en total a nueve pasajeros, todos turistas argentinos.

En el Ford Ka viajaban cuatro ocupantes: Ferrero, la conductora; Trinidad; su acompañante; Melanie Larraburu, quien sufrió una fractura de pelvis; y Camila Palacios, quien permanece internada.

Y en el Volkswagen Nivus circulaban cinco personas: Nicolás Rocca, el conductor, quien permanece internado tras haber sido sometido a una cirugía abdominal; Nazarena Sierra, Milena Antún, Josefina Elissondo y Juan Pablo Sendero.

