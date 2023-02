“Siempre es bueno competir”, respondió Gustavo Sáenz ante la pregunta sobre la posibilidad de que el senador Emiliano Durand se presente como candidato a intendente de la capital salteña de la mano del oficialismo provincial y le dispute ese lugar a la actual intendenta, Bettina Romero, quien también responde a la coalición saencista, al menos hasta ahora.

La jugada es fuerte, si esto se confirma, el romerismo no se quedará tranquilo a sabiendas de que el gobernador busca “dividir por abajo” y sumar para arriba todos los porotos para la corona, volteando así las aspiraciones de cualquiera de los que estén pensando en ocupar la casa de gobierno en 2027. A la candidatura de Durand, se suma la de Abel Cornejo, el ex Juez de Corte, ex procurador y ex ministro de Seguridad, que dejó este último cargo para largarse de lleno a la campaña también dentro de las filas oficialistas.

La figura del periodista estrella tiene su peso y Bettina lo sabe. Arrasó en las elecciones a senador de 2021 y apunta a ser quien pueda arrebatarle el trono municipal. Su imagen es buena y siempre se lo vio acompañado del gobernador. Por lo que desde la intendencia lo ven como una afrenta personal, y el saldo podría tener consecuencias.

La actual jefa del Ejecutivo municipal ya perdió el respaldo de Juntos por el Cambio, que a pesar de tener buenas relaciones con su padre (el senador nacional Juan Carlos Romero) a nivel nacional, descartaron de plano acompañarla, y evalúan candidatear al concejal más votado en las últimas elecciones, José Gauffín.

Mientras que desde el PJ provincial también se alejaron de la figura de la primera mujer en llegar a ocupar la jefatura municipal. Y su candidato natural sería el famoso hombre de medios.

Los que rodean a la intendenta aducen que las fichas oficialistas estarán puestas en Durand. Acorralada y con poco tiempo, a Romero le quedan pocas salidas, o se entrega a la disputa que le propone Gustavo Sáenz, a sabiendas de que será muy difícil ganarle a su alfil, o sale a pelear con uñas y dientes por fuera de esa coalición.

Algunos no descartan el intento de diálogo con el nuevo frente opositor Avancemos. Aunque allí las candidaturas ya se repartieron, y sería Felipe Biella su contendiente, “se puede conversar” llegada la hora de definiciones, deslizaron desde Avancemos, ávidos de sumar figuras y fuerza que debiliten las de la coalición gobernante.

La posición del PJ

En diálogo con Salta/12, el apoderado del Partido Justicialista en Salta y secretario administrativo de la Cámara de Diputados, Gastón Galíndez, sostuvo que no está en los planes del peronismo provincial acompañar la postulación de Bettina Romero. “No tenemos diálogo, nunca fuimos convocados ni conversamos”, contestó tajante.

Tampoco se animó a dar por sentado que será Durand a quien acompañen, aunque no lo descartó: “no tenemos esa definición todavía, Capital tiene su consejo y sus congresales, y estamos comenzando ahora a evaluar qué surge del frente que integramos”. “Para eso falta mucho tiempo”, añadió. La fecha para confirmar listas es el 25 de marzo.

Eso sí, la única certeza es que seguirán apoyando a Gustavo Sáenz, de ahí en más todo mecanismo “ya sea el diálogo, el consenso y las encuestas, son válidos para definir nombres”. Y lo argumentó en base a que, para la dirigencia de ese partido, esta gestión viene cumpliendo con los preceptos justicialistas.

Por último, sobre la aparición de Avancemos opinó que no les cambia su decisión de seguir gobernando, pero criticó una supuesta falta de programa opositor, “simplemente se juntan en contra, son anti, solamente por el asalto al poder”. Y apuntó contra Emiliano Estrada: “tiene varios fracasos en su haber y así y todo tratamos de acompañarlo a que se vaya formando en su rol de diputado nacional”. “Y a la vuelta de la esquina demostró que no es leal con un equipo de trabajo, entonces ¿cómo vamos a esperar que lo sea con los salteños?”, agregó.

La actualidad justicialista

Desde que arribó Sáenz al poder, la cúpula del PJ viene recibiendo críticas de una parte de la militancia que denuncia la falta de democracia interna a la hora de elegir candidatos y candidatas y porque el mismo gobernador no es afiliado. Sin embargo, para Galíndez, el mecanismo democrático no existe desde hace años, “la última interna que recuerdo data del 2004”, contestó entre risas, mientras que para las PASO “siempre se consensuaron listas de unidad”.

En cuanto a la conducción, sostuvo que “los modelos anteriores en la provincia”, con el jefe del Ejecutivo a la cabeza del PJ “nunca fueron exitosos”. “Él (por Sáenz) quiere gobernar con una mirada menos parcial, para todos y con todos”, indicó, defendiendo así al jefe del Ejecutivo y su decisión de no volver al partido que lo vio nacer.

Con el Frente de Todos

El apoderado del justicialismo en Salta aseguró que así como tienen claro que seguirán al actual gobernador, harán lo mismo con lo que se decida a nivel nacional dentro de las filas del Frente de Todos, “tenemos un congreso el 24 de febrero, y trabajaremos en la discusión interna que pidió el presidente del partido, Alberto Fernández, con la compañera Cristina (Fernández), con Sergio Massa, con los movimientos sociales y todos adentro discutiendo cuál es el mejor camino para llegar a resolver los problemas de la gente y llevar una buena propuesta electoral”.

“Todos juntos tenemos que decidir cuáles son los mejores compañeros y compañeras para representarnos en una elección nacional, pero vamos a estar en ese lugar”, concluyó.