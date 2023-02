El sexto episodio de la serie The Last of Us se emitirá por HBO el domingo 19 de febrero, y según se puede apreciar en el trailer oficial que publicó este sábado la señal de streaming en YouTube, los protagonistas, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continuarán su periplo por el pueblo estadounidense de Jackson.

El quinto capítulo de la ficción se estrenó el viernes 10 de febrero, dado que el domingo siguiente se celebra en Estados Unidos a la misma hora en la que se transmite televisivamente el Super Bowl, es decir, el partido final del campeonato de la National Football League (NFL).



Qué ocurrió en el episodio anterior

En el quinto episodio de la serie The Last of Us, Joel y Ellie, quienes habían sido emboscados en un edificio abandonado en la ciudad de Kansas mientras dormían, se terminan haciendo aliados de Henry (Lamar Johnson) y Sam (Kevionn Woodward) para escapar de un grupo de personas que los perseguían. El final fue trágico.

Qué puede pasar en el sexto episodio de The Last of Us

Tal como viene ocurriendo en los anteriores capítulos, el objetivo principal de Joel sigue siendo encontrar a su hermano Tommy (Gabriel Luna) en la ciudad de Wyoming. En tanto, Ellie tiene la misión de llegar con vida a un centro con científicos que se especializan en crear una cura para la infección que acabó con el mundo como se lo conocía, contra la cual ella es inmune.

Según adelantó HBO en su último tráiler, Joel finalmente se reencontrará con su hermano en la ciudad de Jackson en el siguiente episodio. No obstante, la tensión vuelve a tomar lugar cuando ambos se ponen a discutir sobre el pasado y los hechos que ocurrieron para llegar con vida hasta el presente. Por su parte, María (Rutina Wesley) aparece en escena también para sugerirle a Ellie que no confíe en nadie.