La derrota con Defensa y Justicia lleva a Gabriel Heinze a pensar en un equipo para recibir el sábado a Banfield más parecido al que el segundo tiempo en Florencio Varela que al que inició el compromiso. Ángelo Martino, Cristian Ferreira y Brian Aguirre son los que pelearán por la titularidad en los entrenamientos de la semana. Hay negociaciones avanzadas para que el partido en Córdoba contra Instituto por la 5º fecha se juegue con público leproso en las tribunas del Mario Alberto Kempes.

“El equipo en el segundo tiempo me gustó muchísimo”, aseguró Gabriel Heinze luego de la derrota con Defensa y Justicia. Esa declaración anticipa que habrá cambios el sábado a las 19.15 ante Banfield en el Coloso del Parque. Y lo que estará bajo revisión son todas las líneas del equipo.

Porque en defensa no logra consolidarse en la posición de lateral por izquierda Bruno Pittón. Para ese puesto Heinze trajo la semana pasada a Martino. El ex Talleres jugó para los cordobeses la primera fecha del campeonato, fue al banco el sábado y está a disposición. Su ingreso por Pittón es muy probable que de produzca en el próximo partido.

En el mediocampo se espera la aparición como titular de Ferreira. El ex River fue titular toda la pretemporada y lo sacó una lesión muscular de las primeras fechas. Tuvo un buen ingreso el sábado y le peleará el puesto a Marcos Portillo. Pero también Pablo Pérez puja por un lugar en el medio. El único que no se discute entre los volantes es Juan Sforza, aunque Iván Gómez muestra una evolución que también lo preserva entre los titulares para la fecha que viene.

En ataque se ganó su lugar Jonathan Menéndez con su debut en Florencio Varela. Fue el delantero que más gravitó. Pero Aguirre también es considerado titular para el entrenador y a su regreso del seleccionado Sub 20 el habilidoso delantero corre con ventaja para desplazar del once titular a Djorkaeff Reasco. La inclusión del paraguayo Jorge Recalde, en cambio, asoma como menos posible por el solo hecho de que aún el jugador no está en plenitud física, más allá de que mostró algunas de sus condiciones en el último encuentro.

El plantel entrena este miércoles a la mañana en Bella Vista. Recién el jueves el entrenador hará fútbol para definir variantes. Pero la semana comienza con la consideración de hacer tres cambios para recibir al Taladro.

Luego del partido con Banfield el equipo jugará el miércoles 22 con Claypole por Copa Argentina en San Nicolás -en horario a definir- y el domingo 26 a las 21.30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba ante Instituto por la 5º fecha de Liga Profesional. En ambos encuentros habrá autorización para que concurra público rojinegro. Las entradas por Copa Argentina se venderán en el Coloso del Parque la semana que viene, mientras que las localidades para ir a Córdoba también, aunque para el anuncio los clubes esperan el permiso oficial para realizar el partido con ambas parcialidades.