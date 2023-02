Este jueves el presidente del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, Mariano Cowen, salió a desmentir los trascendidos de que hubo abusos sexuales por parte de la denominada banda de "Los Ninjas", un grupo de futbolistas del plantel de Primera División de "El Lobo" que maltrataba a los jóvenes que llegaban al plantel superior desde las inferiores.

El hecho se destapó el lunes pasado a partir de la revelación en Twitter del periodista Mateo Romero, quien investigó las agresiones y señaló al jugador uruguayo y actual mediocampista de Banfield Brahian Aleman como principal responsable. El futbolista estuvo cinco años en el club platense y se convirtió en uno de los referentes del vestuario.

"Era sistemático y constante", detalló este martes Romero en AM750, al referirse a los maltratos de "Los Ninjas" contra los juveniles.

El caso tomó magnitud a partir de una jugada violenta ocurrida el domingo pasado durante el partido de Banfield contra Gimnasia, por la tercera fecha de la Liga Argentina de Fútbol. El mediocampista juvenil del equipo platense Ignacio Miramón fue expulsado por una falta contra su excompañero, Brahian Aleman, y una vez finalizado el encuentro el rumor de que se trataría de una "revancha" por las agresiones sufridas comenzó a circular con fuerza.

El historial de agresiones de Aleman, explicó Romero, fue corroborado por varias fuentes. Además, deslizó que el comportamiento del jugador uruguayo era conocido por muchos en Gimnasia.



"Muchos le caían a Pipo (Gorosito, ex DT de Gimnasia), pero no fue en la era Pipo, sino en la era (Leandro) Martini, el anterior técnico. No es fácil, tenés que toparte con un vestuario que viene con ciertas costumbres, vos estás transitando tu primera experiencia y no podés cortar todo de un día a otro", señaló el periodista sobre las dificultades que enfrentaba el entrenador del "Tripero" para hacerle frente a los maltratos a los juveniles.

"Tampoco podés llegar y ponerte el vestuario en contra", amplió Romero, en diálogo con Branca de Vuelta.

Por otra parte, el periodista recordó que Aleman tuvo problemas con varios de sus colegas y que algunos de los juveniles que sufrieron agresiones por parte de "Los Ninjas" quedaron relegados del equipo a pesar de contar con buena proyección para continuar en el plantel de Primera.

"Yo hablo en Gimnasia con un montón de chicos, y no les gusta que lo cuente. Pero lo hago porque algún día van a tener hermanitos que jueguen en Primera y no les va a gustar que se les metan a la habitación con una madera astillada o los envuelvan en una sábana y los caguen a patadas" , concluyó Romero, al ejemplificar algunos hechos de violencia que habrían sufrido los juveniles agredidos.



En las últimas horas, el periodista denunció amenazas desde su cuenta de Twitter, @Taconeta_tw, desde la que también publicó las primeras revelaciones de su investigación de "Los Ninjas".