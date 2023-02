#DeCatálogo CA7RIEL se juntó con el violero Chowi Fernández (de los deathmetaleros Pronoia), el bajista Julián Montes y el batero Alan Fritzler para armar Barro, un combo de heavy, nü metal y punk rock que acaba de sacar Barro, su primer EP (con presentación el 9/3 en Niceto Club). Además, Frijo sacó el "Nivel 1" de Trap explícito, un EP cortito e intenso que revisa los fundamentos temáticos y rítmicos del género, con bases de Club Hats, Hot Plug Beats y Bles. Y Monarcä debutó con el eufórico EP Nikotinschock, que condensa sus primeras obras de hard rock y grunge postpandémico.

#CualquieraPuedeGooglear Clic serrano: durante el finde, el Cosquín Rock podrá seguirse en vivo por streaming a través de cuatro canales en Flow. Clic sobre tablas: poesía, erotismo y humor se mezclan en el monólogo Ya no pienso en matambre ni le temo al vacío, de Patricio Abadi, que vuelve los sábados en TIMBRe4. Clic enfiestado: la murga Los Amantes de La Boca armará su carnaval en la Sala Sinpiso GEBA, con festejos las noches del viernes 17 y del miércoles 22 al viernes 24/2.

#AltaTemporada Si hay series, estamos bien. Debutó la tercera y última de Star Trek: Picard, que ya se puede ver en Paramount+, en combo con las dos primeras. El domingo 19/2 estrena el culebrón familiar eco-apocalíptico Last Light, con el regreso de Matthew Fox, el querido Jack de Lost (AMC y Flow OnDemand). Y ahora que hay ovnis, revisá el cielo pero el 20/2 buscá pantallas que OnDirecTV sube la tercera de War of the Worlds.

#Tocata&Grabeta El cordobés Matías Martino investiga desde el piano los ritmos del folklore argentino en su disco Mordento, grabado en vivo en el CCK; y el grupo Circo Durmiente junta inéditos, reversiones de temas propios y un cover de Los Abuelos de la Nada en su Acústico en vivo, registrado en directo en La Trastienda.

#VideosConCrema Silvestre y la Naranja suelta el clip de Tu veneno, reivindicación del género "coreografía" con inusualmente fuerte presencia masculina. El platense El Tío Valen hace musa al verano con arena, sorna y flash en el video de Sopla el vientinho en la playinha. Los santacruceños Black Mata entregan el video de No Time For Tomorrow, grabado en la estepa patagónica con sensación de western hard rocker, a puro cabra, caballo y distorsión. Y el sanjuanino Lil Mow estrena el clip de Ciudad de calor, realizado en un estadio de vóley, alterando un poco el lugar común que asocia al trap con el básquet y el fútbol.







