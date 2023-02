La jefa comunal, que anoche participó en la reunión de la mesa política del Frente de Todos, formuló esas declaraciones a Télam y otros medios tras participar junto al gobernador Axel Kicillof de un acto en la gobernación, en La Plata.

Al referirse al encuentro del FdT, que se prolongó por más de cinco horas, Mendoza destacó que hubo "opiniones muy sinceras y directas, todos aportando desde su mirada y buscando una síntesis superadora".

Se planteó que no hay posibilidad de vivir en democracia con Cristina proscripta. Parte del partidojudicial tiene la intención de que el pueblo no la pueda elegir como candidata. Esto nos parece algo muy grave y no solo hay que decirlo sino también accionar para terminar con esa proscripción", afirmó.

En ese sentido, remarcó que "la mayoría del pueblo argentino hoy ve a Cristina como el futuro y la esperanza y no podemos permitirnos no tener la posibilidad de elegirla", y planteó que esa mirada fue una de las claves de la reunión: "Fue el tono de la charla", dijo.

"Hubo diferentes puntos de vista, siempre pensando en fortalecer nuestra democracia. Creemosque la unidad es la herramienta", aclaró, y añadió que el FdT en 2019 "tomó un compromiso con la sociedad y por las dificultades que nos tocó vivir -la pandemia, la guerra y las secuelas del gobierno neoliberal de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal- aún no nos pudimos recuperartotalmente".

Sobre ese punto, la intendenta y dirigente de La Cámpora resaltó que una de las prioridades deloficialismo debe ser "recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores" y "trabajar para cumplir con ese contrato electoral al que nos comprometimos en el 2019".

"Vamos a trabajar para mejorar nuestros gobiernos porque sabemos que la sociedad espera másde nosotros y que no es interesante que hablemos de la interna política", reconoció.

Además, sostuvo que en su visión, la forma de mejorar las administraciones y solucionar los problemas pasa por tener "un gobierno como el de Cristina o con Cristina presidenta".

Consultada sobre la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), dijoque en la reunión se hizo "una reflexión" y "una evaluación" con el objetivo de "poder hacer lo necesario para continuar gobernando".

"Con la prudencia que el tema amerita, se han planteado las PASO. El Presidente también dijo queno estaba atornillado a ningún sillón. Lo que tenemos que pensar no es en las personas, sino en el proyecto de país que la Argentina necesita", enfatizó.

Luego remarcó que la Argentina, en su opinión, "necesita volver a tener un modelo justicialista, un modelo de crecimiento, pero con redistribución".

"Ya sabemos las consecuencias de un modelo neoliberal como e de Macri: endeudamiento,pobreza, pérdida de puesto de trabajo, cierre de fábrica y de pymes", contrastó.

Además, al hacer un balance de la gestión actual, puntualizó que al gobierno de Alberto Fernández se le "dificultaron algunas cosas"; y aseguró que la recuperación del poder adquisitivo "es un desafío".

"La reunión de anoche estuvo bien en términos de lo que necesita la gente de la dirigenciapolítica: un diálogo sincero, honesto, pensando en cómo construimos un futuro mejor y cómoresolvemos los problemas cotidianos de nuestra población", destacó.

En cuanto a la inhabilitación para ejercer cargos públicos en primera instancia que pesa sobre laVicepresidenta, Mendoza advirtió que "parte del Poder Judicial vulnera los derechos de toda lapoblación".

Eso, amplió, "coarta la posibilidad de que la mayoría del pueblo argentino pueda elegir unacandidata, lo que es una proscripción".

"Cristina es inocente", añadió, y aseguró que el juicio por la obra pública vial de Santa Cruz es una causa "que ya ha sido juzgada y que es una aberración jurídica"; que se la haya condenado enprimera instancia.

En el mismo sentido, alertó que "el Poder Judicial condiciona la democracia" y rechazó que losjueces intervengan "directamente en la política y en la economía, con fallos en favor de lasempresas que terminan favoreciendo la rentabilidad extraordinaria de esas empresas yperjudicando al pueblo en su conjunto".

"Tenemos que ver cuál es el rol que está teniendo el Poder Judicial en la Argentina: el de defenderlos intereses corporativos y económicos de algunos y atacar y perseguir y proscribir a quienrepresenta los intereses de la mayoría, Cristina Fernández de Kirchner", reiteró.

Por último, sobre lo ocurrido anoche en la sede del PJ, Mendoza lo definió como "un primer buen encuentro" y pidió que se repita.

"Es una mesa política que debería haber funcionado durante el inicio de este Gobierno, lehabíamos pedido al Presidente que convoque y que haya un ámbito permanente de evaluaciónpolítica y de seguimiento de la gestión; siempre tratando de aportar, pensando en que la miradacrítica respecto a ciertos temas tienen que ver con poder hacer mejor las cosas", concluyó.