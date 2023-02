Aturdido aún por la derrota ante Defensa y Justicia, Newell’s busca esta noche una nueva victoria en Liga Profesional que lo ubique en zona de protagonismo en la tabla. La Lepra recibe a un Banfield que todavía no ganó en el certamen y no tuvo el arranque de temporada que se pretendía con la vuelta de Javier Sanguinetti como entrenador. En el rojinegro hay sorpresas para esta noche, dado que se espera las apariciones desde el primer minuto de Cristian Ferreira y el debut de titular de Jorge Recalde. Se venden entradas desde las 14.

Gabriel Heinze está todavía a la tarea de encontrar una alineación titular. La caída en Florencio Varela abrió nuevas dudas y ellas se intentarán disipar con la aparición de titular de Ferreira en lugar de Marcos Portillo y del paraguayo Recalde por Djorkaeff Reasco. Jonathan Menéndez fue el mejor en el ataque en el último partido y conservará su lugar en el equipo. Las modificaciones intentan esclarecer el juego ofensivo de los leprosos. Es que Newell’s juega mucho con la pelota pero genera poco. Ferreira con su buen pie para distribuir y Recalde con su habilidad pretenden hoy renovar la ofensiva.

En defensa habrá un cambio. Heinze quiere un zaguero central zurdo al lado de Willer Ditta, por lo cual Gustavo Velázquez tiene muchas chances de salir de la alineación. Aunque no está claro si será por Guillermo Ortiz o bien por Facundo Mansilla.

Banfield viene de igualar sin goles con Unión y Gimnasia, ambos encuentros en condición de local, y cayó con Huracán de visitante. Dos puntos sobre nueve es un registro que genera inquietud, más aún porque en el Taladro volvió Sanguinetti como entrenador y en su retorno generó ilusiones en el equipo.

El partido se jugará desde las 21 por la pantalla de TNT Sports. Las boleterías del Coloso del Parque venderán entradas desde las 14, con plateas socios desde los 2600 pesos y no socios desde los 5100. No habrá expendio de populares no socios y el socio accedera a las generales con cuota paga de febrero.

Newell’s: Hoyos; Mosquera, Ditta, Ortiz o Mansilla, Pittón; Sforza, Gómez, Ferreira; Sordo, Recalde, Menéndez. DT: Gabriel Heinze.

Banfield: Cambeses; Coronel, Maciel, Olivera, Insúa; Tijanovich, Romero, Remedi, Bertolo; Alemán, Chávez. DT: Javier Sanguinetti.

Cancha: Coloso del Parque

Arbitro: Leandro Rey Hilfer

Hora: 21

TV: TNT Sports