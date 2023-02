El capítulo uno de la novela electoral del Frente de Todos se escribió el jueves pasado con el debut de la mesa política del oficialismo. El siguiente capítulo será la apertura de sesiones legislativas del 1º de marzo. Allí se volverán a ver las caras el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La última vez que lo hicieron fue tras el atentado que casi termina con la vida de CFK, en septiembre. En esa ocasión, Fernández la fue a ver a su departamento de la calle Juncal. Luego de la apertura de sesiones -evento para el que el equipo del Presidente ya se encuentra trabajando- tendrá lugar la segunda reunión de la mesa política. Según confirmaron a Página/12, tras el 1º de marzo habrá una convocatoria del Presidente al resto de los partidos que componen el Frente de Todos, para sumarlos a la mesa que en el estreno hegemonizaron el PJ y el Frente Renovador. Mientras tanto, hay una mesa operativa que conforman el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y los ministros de Economía, Sergio Massa y del Interior, Eduardo de Pedro, que sigue funcionando.

Una de las cuestiones que quedó pendiente en la mesa del FdT es la conformación de una comisión para "convencer a CFK de que se presente como candidata en las elecciones". Esa fue una propuesta que hizo durante la reunión el sindicalista de la Bancaria y referente de la Corriente Federal de Trabajadores, Sergio Palazzo, a la que, por supuesto, nadie se opuso. Según comentaron a este diario algunos de los participantes del mitin, tras el discurso del sindicalista, cuando ya había pasado la medianoche, llegó el de Máximo Kirchner. El hijo de la vicepresidenta retomó lo dicho por Palazzo y opinó que, conociendo a su madre, "la compañera CFK no es de andar cambiando de idea". Eso diluyó las expectativas de muchos de los presentes y, de hecho, aseguran que nadie avanzó en la conformación de la comisión.

Uno de los que estaría a la cabeza de ese posible encuentro, además de Palazzo, es el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Lo que resulta llamativo es que los sindicalistas hayan decidido avanzar en esa propuesta en el marco de la mesa política, tras haberse reunido ambos con Máximo Kirchner el día anterior, en la sede de la Federación Gráfica, donde el líder de La Cámpora hasta les había prometido un encuentro con la vice en el corto plazo para que le transmitan en persona sus ideas. En cualquier caso, serían dos reuniones distintas: una con los sindicalistas y otra con la comisión del FdT. Para ninguna hay fecha.

"El objetivo es constituir la comisión para persuadirla y que se presente", argumentó Yasky este domingo. El sindicalista, además, arriesgó que, si lo logran, se terminaría la discusión de las PASO, porque ella sería la única candidata. "Creo en la posibilidad de que eso suceda porque depende de que CFK pueda escuchar la voz del pueblo, no de los que vayamos a verla", explicó y dijo que son los trabajadores los que piden que ella sea candidata porque, por más que diga que no se va a presentar, sigue subiendo en todas las encuestas.

El círculo íntimo del Presidente salió conforme de la reunión del jueves en el PJ porque la idea de Fernández de propiciar este año unas PASO competitivas dentro del oficialismo fue incorporada en el documento final. En esa línea, consideran que la comisión para convencer a CFK no tendría mucho sentido porque recuerdan que ella dijo que decidió no presentarse porque, si define hacerlo, la Justicia va a consumar la maniobra en su contra confirmando su condena. "Ella dijo que no se iba a presentar para no darles el gusto de que hagan campaña sobre una sentencia", argumentan.

Apertura de sesiones

En Balcarce 50, mientras tanto, esta semana pondrán el foco, casi exclusivamente, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que será el siguiente miércoles. El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, está recibiendo informes de todos los ministerios para después poder armar el discurso del mandatario. En esa otra tarea ya está avanzando la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, con su equipo. Aún no están los detalles. El que solía ayudar a Fernández en esto era uno de sus asesores, Alejandro Grimson, que dejó el Gobierno hace un par de meses.

El año pasado, flanqueado por la vicepresidenta y por Massa, que en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente realizó por más de una hora y media un repaso de sus primeros dos años de gestión signados, según explicó, por la crisis del covid y la generada por el macrismo. En aquella ocasión estuvieron presentes los jueces de la Corte Suprema, algo que hoy está en duda por el pedido de juicio político que el oficialismo presentó y que empuja para que sea tratado en el Congreso.

Viaje a la Antártida

Más allá de que esta semana el foco del Gobierno estará puesto en la apertura de sesiones, el Presidente tiene varias actividades en agenda. El martes emprenderá un viaje que lo tendrá hasta el día siguiente fuera de Buenos Aires. Visitará la Base Marambio y se convertirá en el cuarto presidente que pisa la Antártida. Hace 26 años fue el expresidente, Carlos Menem y antes habían viajado los exmandatarios, Raúl Lastiri y Arturo Frondizi.

Lo acompañarán el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, además de Cerruti. "Ningún presidente ha estado ahí en los últimos 20 años", detalló la vocera cuando anunció el viaje. La idea de la visita es reafirmar los 119 años de presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida y "resaltar los avances en materia de logística e infraestructura del Programa Antártico Argentino". Fernández también visitará Ushuaia, donde inaugurará una obra en la Universidad de Tierra del Fuego. El miércoles estará de regreso.

El viernes, en tanto, visitará La Poma, en la provincia de Salta, para realizar la entrega de viviendas en el marco de un programa habitacional dirigido a los pueblos originarios, en los Valles Calchaquíes. Allí irá con uno de sus ministros de confianza, Santiago Maggiotti, de Desarrollo Territorial y Hábitat.