Este último sábado los Docentes Autoconvocados de la Plaza llevaron adelante una asamblea provincial con los delegados y delegadas de los distintos departamentos, de las escuelas y docentes de base. Entre las mociones aprobadas, solicitaron que el gobierno de Salta permita que sus representantes designados para las paritarias participen de la mesa de negociación salarial que se inició el viernes pasado. En caso contrario, llevarán a cabo un paro de 24 horas el viernes 24 de febrero.

En las paritarias anteriores, el gobierno provincial accedió a la creación de dos mesas de negociación paralelas. Por un lado, la Mesa Intergremial, conformada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Docente Provincial Salta (ADP), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A). Por el otro, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA) y la docencia autoconvocada, que no se siente representada por ninguna entidad gremial.

Sin embargo, la unión entre el SITEPSA y Autoconvocados se dio luego de un paro que llevaron adelante durante todo agosto de 2021. Para poner fin a esa medida de fuerza, uno de los acuerdos que se logró fue que el gobierno los incluyera en las negociaciones y además permitiera la creación de mesas técnicas, con la participación de autoridades ministeriales, con el propósito de elaborar propuestas de saneamiento de las grillas docentes, y tratar también otros aspectos que son parte de las discusiones de la carrera docente.

No obstante, en la última asamblea de los autoconvocados se votó "continuar paritarias y mesas técnicas sin SITEPSA"; exigiendo que los ministros de Educación, Matías Cánepa, y de Economía, Roberto Dib Ashur, reciban a las y los delegados que participarían en las paritarias. Autoconvocados pide un incremento del 68% en tramos mensuales hasta junio, con una revisión bimestral.

La delegada por el sector, Adriana Chilo, dijo a Salta/12 que la ruptura con el SITEPSA se debió a que el viernes último la Junta Ejecutiva de este Sindicato les informó que no podían ingresar con ellos a la mesa de negociación sin mandato de la asamblea de los Docentes Autoconvocados, que recién estaba prevista para el domingo 19 de febrero. Tras los hechos, Chilo dijo que la Asamblea autoconvocada consideró que el espacio "tiene su propia identidad, tiempos e independencia de un gremio", lineamientos que los caracterizaron desde su agrupamiento.

Además, indicó que como el viernes el Ejecutivo provincial no hizo oferta salarial, "tener mandato o no (de la Asamblea) no incidía en acuerdos establecidos cuando la lucha es la misma". La Asamblea también aprobó un repudio a la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, por la desorganización en los procesos de titularizaciones que se dieron en los últimos días. Y pidió que se revisen diversos ítems del salario docente, como transporte, jerarquización y función. Además de los que involucran a zonas desfavorable.

Atentos a Nación

El viernes último, 17 de febrero, por la mañana el gobierno provincial convocó a una primera reunión para iniciar las negociaciones salariales de cara al 2023. La titular del SITEPSA, Victoria Cervera, estuvo en el encuentro y aseguró que una de las premisas para el acuerdo de este año es que las negociaciones sean por períodos trimestrales o cuatrimestrales. La razón se debe al proceso inflacionario que está sufriendo el país, por lo que también esperan que "no haya ningún mes del año en que el docente no vea reflejado un porcentanje de incremento salarial".

"La idea es que haya un incremento todos los meses para poder ir equiparando el tema de la inflación, puesto que el índice inflacionario es uno de los parámetros a partir de los cuales se realizan las negociaciones", aclaró. También sostuvo que la negociación no solamente persigue el objetivo de que el aumento salarial esté por encima de la inflación, sino que también se busca que represente una recomposición salarial, puesto que "todo proceso inflacionario nos deja con un salario real disminuido. Este año pretendemos recomponer nuestro salario ante la enorme pérdida de nuestro poder adquisitivo".

En cuanto a los porcentajes de incremento que se esperan para este año, Cervera dijo que están teniendo en cuenta el parámetro que fijó el gobierno nacional, del 60% anual. "Consideramos que (en Salta) esto no va a ser así, pero, ante esta perspectiva de incertidumbre que tenemos, vamos a trabajar para que el mayor porcentaje de incremento se realice en el primer trimestre", con el fin de "tener una prevención de un posible disparo de la inflación", explicó.

Por su parte, el titular de la Asociación Docente Provincial, Fernando Mazzone, dijo a Salta/12 que algunas de las condiciones que deberán tener en esta nueva negociación se rigen por el acuerdo con Nación. El mismo viernes 17, los ministros de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; de Economía, Sergio Massa, y la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, anunciaron el acuerdo con los gremios docentes para aumentar el salario de las y los maestros un 33,5% a julio, que se abonará por partes; 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio, y habrá una revisión en mayo.

Además, se elevará el salario mínimo inicial a 130 mil pesos a partir de marzo y se verán reducidos los aportes del impuesto a las ganancias. Al respecto, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTERA), comunicó: "Después de muchos años de reclamos, se da respuesta al tema del impuesto a las ganancias a los docentes que van a ver deducidos sus aportes y mejorará los ingresos de todos los docentes del país".

Para Mazzone, el incremento del salario mínimo inicial y lo ganado con el impuesto a las ganancias, representan dos ítems sumamente importantes para cerrar cualquier paritaria en la provincia. Pero por el momento, en la reunión del viernes no se dio a conocer ningún porcentaje, por lo que esperan avanzar en ese sentido en el nuevo encuentro que aún no tiene un día ni horario por parte del Ejecutivo.