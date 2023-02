El exministro macrista y actual diputado de la UCR por Formosa, Ricardo Buryaile considero que el diputado nacional de la Libertada Avanza Javier Milei representa al "populismo de derecha", y agregó en lo electoral que el candidato natural a presidente de la UCR es el gobernador Jujuy, Gerardo Morales ya que "la gestión lo respalda".

En una entrevista al programa radial "Sin Protocolo" que se emite por FM Espacios de Formosa Capital, cruzó al diputado libertario Javier Milei: "no me gusta el discurso ni la propuesta de Milei, capta la bronca porque la gente está enojada con la política". Buryaile agregó que "Milei es un populismo de derecha y yo no quiero eso para mi país".



Por otra parte, Buryaile afirmó que "Jujuy es hoy la provincia más importante en producción de litio, produce cannabis medicinal, creció turísticamente y en la calle hoy en Jujuy reina la tranquilidad".

"A Gerardo (Morales) lo acompaña la gestión, otros miran encuestas" agrego Buryaile y sobre las candidaturas también del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta y de la jefa del PRO, Patricia Bullrich, dijo: "Iremos a las PASO para que salga el mejor candidato".