Después de los acuerdos planteados en la primera reunión de la mesa política del Frente de Todos, el oficialismo ya entró en un nuevo debate interno. La discusión gira en torno a la proscripción o no de Cristina Fernández Kirchner y a la posible candidatura de la vicepresidenta o la del Presidente. Mientras desde el kirchnerismo avanzan con el "operativo clamor" para que CFK se postule, desde el entorno del mandatario insisten con la candidatura de Alberto Fernández para su reelección. El primero en disparar la polémica fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que dijo que “Cristina Kirchner no está proscripta", y que "los que dicen eso quieren proscribir al Presidente”. Lejos de condenar esa postura, desde Casa Rosada aseguraron en diálogo con este diario que, por más que entienden que "lo de la proscripción es un reclamo político", lo que dijo el ministro de Seguridad "en lo estricto es cierto". Además, agregaron que "la estrategia de La Cámpora de operativo clamor y de proscripción al mismo tiempo se chocan". "Van a tener que elegir", dispararon.

Los roces entre las distintas terminales oficialistas comenzaron el fin de semana largo tras el encuentro de la conducción del oficialismo en la sede del PJ, el jueves pasado. En esa reunión, el kirchnerismo planteó que sería incompatible que se presenten varios candidatos en las primarias --como quieren desde Balcarce 50-- si el Presidente decide ser uno de los postulantes del FdT. Cerca de la vicepresidenta argumentan que sería "raro", que compitan el jefe de Estado y sus ministros. Esa es una postura que sostienen el diputado Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, así como algunos gobernadores oficialistas. De hecho, el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que competir ministros y presidente “no se puede, hasta por una cuestión ética. Es prácticamente inviable”. Desde el sector más ligado al presidente Fernández, en tanto, insisten con que no ven ninguna incompatibilidad.

Los encargados de preguntarle al Presidente si será o no candidato y de llevar esta postura a la mesa del jueves fueron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y también la senadora Anabel Fernández Sagasti. Así lo reveló la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que se subió a los dichos del ministro de Seguridad y dijo que "después de 40 años de democracia, nadie se puede arrogar la potestad de vetar a quien se siente con representación para ir a buscar una candidatura presidencial". El pedido a Fernández para que aclare si será o no candidato no viene solo del kirchnerismo. Días antes, trascendió que el ministro de Economía, Sergio Massa, también se lo pidió durante la reunión que compartió con el Presidente e intendentes del conurbano bonaerense en la quinta de Olivos, como previa al encuentro del jueves.

La salida en tándem por distintos medios de comunicación por parte de los ministros más cercanos al Presidente para defender su postulación se terminó de completar con las declaraciones que hizo uno de los líderes de Movimiento Evita, Emilio Pérsico, otro de los aliados de Fernández, quien aseguró que "es muy difícil que Cristina pueda ser candidata". Pérsico indicó que “Cristina está perseguida", pero que "también hay algo de exagerar todas las cosas que tienen que ver con esa persecución". "Si eso es proscripción o no, es una cuestión semántica, pero existe”, dijo luego en un intento de matizar su postura.

En esa línea, un poco más moderada que la de Aníbal Fernández, también se pronunció el nuevo jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Aseguró que la vicepresidenta "está proscripta", pero explicó que el Presidente no puso plazos para dar a conocer su decisión y afirmó que "todos tienen derecho a competir". Y agregó: "Según los trascendidos periodísticos, los compañeros que quieren ser candidatos están mayoritariamente vinculados a la gestión. Es muy extraño porque parece que las partes son buenas y el todo no es lo suficientemente bueno para que quien conduce pueda ser candidato", dijo haciendo una clara referencia a Wado de Pedro, parte del sector del oficialismo más crítico a la gestión de Fernández y con aspiraciones a ser candidato. Las intervenciones de Tolosa Paz fueron similares a las de Rossi. Dijo que algunos dirigentes del FdT "ven con muy buenos ojos que el Presidente sea reelecto porque es quien lleva adelante la gestión", y agregó que "evidentemente, no es tan mala la gestión si varios ministros quieren ser precandidatos".

En medio de las discusiones entre un bando y el otro, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, anunció que él también quiere ser candidato. "Acá estoy. Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes", avisó. Mientras continúa la discusión interna, Alberto Fernández se subió a un avión con destino a la Antártida.