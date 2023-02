TEATR0

Teatro Bombón Gesell



Desde el 28 de febrero y en el marco del FIBA 2023, podrá verse este ciclo con curaduría de Monina Bonelli y Sol Salinas: es la nueva edición internacional del ya clásico festival argentino de piezas cortas Teatro Bombón. Diez autores y directores de Argentina, Brasil, Chile, España, México, Perú, Portugal y Uruguay realizan una residencia en Buenos Aires para montar, en un único dispositivo escénico, 10 piezas que exploran la cámara gesell como sitio específico y reflexionan sobre la violencia y la justicia en Iberoamérica, junto a un destacado elenco argentino entre quienes se encuentran Susana Pampín, Daniel Casablanca, los Lombard Twins, Vanesa González, Maiamar Abrodos, Payuca, Carla Di Grazia, Aldana Illán, Ariel Pérez De María , entre otros.

Del 28 de febrero y hasta el 5 de marzo desde las 16 en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA). Gratis, las entradas se retiran en boletería una hora antes de que comience la primera función, por orden de llegada. Mas información en https://www.instagram.com/teatrobombon/

Red Phone

También en el marco de FIBA (Festival Internacional de Teatro Buenos Aires 2023) se puede ver y participar de Red Phone, es una actuación de público a público que tiene lugar entre dos cabinas telefónicas completamente cerradas y hechas a mano, y utiliza la intimidad de una llamada telefónica y la tecnología de un teleprompter. Esta es una obra que democratiza el teatro y derrumba la frontera entre el artista y el público, mientras la audiencia se involucra en una conversación escrita por algunos de los dramaturgos más geniales del mundo. Con dirección de Sherry J. Yoon, la directora artística de Boca del Lupo en Vancouver.

Del domingo 26 al domingo 5 a las 12, 14 y 16 en MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Sin reserva online. Se otorgan cupos por orden de llegada hasta agotar la capacidad.

MUSICA

Words & Music, May 1965



En colaboración con Laurie Anderson y en homenaje a los 80 años de Lou Reed se lanza este disco en packaging y edición de lujo. Se trata de canciones escritas por Reed y grabadas en cinta por su futuro compañero de banda John Cale. Reed se envió la cinta a sí mismo como un “derecho de autor del pobre” y permaneció guardada en su sobre original durante casi 50 años. El disco incluye las primeras grabaciones conocidas de temas cláscicos como "Heroin", "Pale Blue Eyes" y una versión folk de "I’m Waiting For The Man". También hay demos inéditos como "Buttercup Song" y "Stockpile".

GRRR Live!

¿Hace falta otro disco en vivo de los Rolling Stones? Siempre es una delicia verlos, incluso con la pérdida irreparable de Charlie Watts, pero seguir coleccionando sus discos en vivo parece un vicio. Pero, como dijo alguna vez Juanse, es un vicio el rocanrol. Y acá están 24 temas en vivo, grabados en Estados Unidos durante la gira de su 50 aniversario en 2012. Hay algún regalo: la participación de The Black Keys, Lady Gaga o Bruce Springsteen. La lista de temas no sorprende mucho pero estos son los destacados: "Gimme Shelter" con Lady Gaga (algún purista quedará atragantado, lo que no está mal), "Going Down" con John Mayer y el brillante Gary Clark Jr, "Who Do You Love?" con The Black Keys, "Midnight Rambler" con Mick Taylor y "Tumbling Dice" con Bruce Springsteen en Nueva Jersey.

ONLINE

El consultor

La carrera del actor austríaco Christoph Waltz es tan prolífica como diversa en los roles que le han tocado en suerte, pero para muchos espectadores su figura resulta inseparable de la del irresistible coronel Hans Landa en Bastardos sin gloria. Esta nueva serie de Prime Video ofrece la posibilidad de encontrarlo nuevamente en plan comedia negra con un relato que transcurre en el mundo de las corporaciones. Waltz es Regus Patoff, un consultor de negocios que, en los avances previos al estreno, no tiene empacho en pronunciar la siguiente frase: “Ofrezco un servicio muy sencillo. Mi propósito es mejorar el negocio, y si eso hace que me veas como un monstruo, que así sea”. A partir de su llegada a la oficina, la compañía CompWare, dedicada a los videojuegos, comienza a quedar patas para arriba, y no es casual que más de un empleado comience a describirlo como un sociópata. Todo parece destinado a girar hacia el absurdo, aunque, ¿acaso la vida en el siglo XXI no es definitivamente de no creer?

La nueva vida de Toby

La vida suele dar segundas oportunidades. Es lo que le ocurre a Toby (Jesse Eisenberg), un cuarentón que luego de divorciarse comienza a tener citas gracias a una serie de aplicaciones “del corazón”. Justo cuando su vida amorosa comienza a tener un repunte inimaginable su exmujer (Clare Danes) desaparece por completo dejándolo a cargo de su hija de once años y su hijo de nueve. Suena a comedia, y algunos apuntes humorísticos hay, pero el tono de la serie, basada en una novela de Taffy Brodesser-Akner y disponible en Star+, resulta bastante dramático, mientras el protagonista intenta conciliar sus nuevas libertades con las obligaciones que, tal vez, nunca tuvo demasiado presentes en su vida pasada.

CINE

Imperio de luz

Sam Mendes, el director de Belleza americana, 1917 y una par de entregas de la saga Bond, regresa a la gran pantalla con un relato semi autobiográfico, basado en recuerdos de sus años mozos en una ciudad costera del sur de Inglaterra. Olivia Colman es la empleada del Empire, una sala de cine que sobrevive con una audiencia cada vez más reducida, a la espera de un evento que podría poner de nuevo su nombre en boca de todos: el estreno de Carrozas de fuego. La protagonista tiene sus propios problemas, en particular una condición psicológica que la mantuvo fuera de circulación durante algunos meses. Mendes se le anima a la descripción de época –la historia transcurre a comienzos de los años 80– entrecruzando lo íntimo con lo colectivo: las tenciones raciales y de otra índole que explotan en las calles tienen su correlato en los pasillos del cine. La película es asimismo un homenaje a las salas del siglo XX, esos templos llenos de personalidad que parecen a punto de extinguirse por completo.

El triángulo de la tristeza

Ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes, el nuevo largometraje del sueco Ruben Östlund (Force Majeure, The Square) es una de esas creaciones que dividen aguas entre quienes la adoran y aquellos que la detestan. La propuesta es definitivamente extrema: el viaje en un yate de lujo, comandado por un Woody Harrelson en estado de ebriedad permanente, se transforma en una reflexión nada sutil sobre la lucha de clases, los excesos del capitalismo y otras yerbas sociales. Mientras el barco se sacude en plena tormenta y los vómitos vuelan de una punta de la embarcación a la otra, Östlund prepara un último acto en el cual la supervivencia del más apto pone en segundo plano al vil metal.

TV

Leonardo

La señal del cine y el arte, Film & Arts, está presentando los ocho capítulos de esta miniserie enfocada en las idas y vueltas de la vida del hombre renacentista por excelencia: Leonardo Da Vinci. El relato toma en préstamo algunos elementos de las historias de suspenso y la trama se pone en movimiento cuando el gran pintor, inventor, ingeniero y filósofo florentino es detenido y acusado del asesinato por envenenamiento de Caterina da Cremona. Durante esa dura instancia, impulsada por el interrogatorio de Stefano Giraldi, un ambicioso oficial del Ducado de Milán, comienza el extenso flashback, a partir del primer encuentro de Da Vinci con Caterina en el taller de Andrea del Verrocchio. Aidan Turner se encarga de interpretar el rol titular y Carlos Cuevas, de la serie Merlí, es Salaí, el aprendiz del maestro, acompañados de otras figuras del cine y la televisión. La miniserie impone en cada fotograma su carácter de coproducción internacional de gran presupuesto.

Jueves a las 22, por Film & Arts.

El final de Babylon Berlin

Termina la popular serie alemana dirigida por Tom Tykwer (Corre, Lola, corre), Henk Handloegten y Achim von Borries, un viaje a la gran ciudad alemana hacia finales de los años 20 y comienzos de los 30, poco antes del ascenso definitivo del nazismo. La cuarta temporada incluye una subtrama dedicada a la industria cinematográfica en plena explosión de las talkies, las primeras películas sonoras. El asesinato de una estrella en plena filmación demuestra que el glamour del mundo del cine también está manchado por la sordidez y el crimen. De fondo, los paramilitares conocidos como Reichswehr Negro comienzan a hacer de las suyas en un contexto de creciente militarización.

Jueves a las 22, por Europa Europa.