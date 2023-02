A horas de cumplirse un año desde el inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania este viernes, ayer el presidente ruso, Vladimir Putin, y su par estadounidense, Joe Biden, intercambiaron fuertes declaraciones que dejaron entrever que la guerra está lejos de concluir.

Putin afirmó este miércoles que Rusia está luchando en Ucrania por sus "tierras históricas" y su "pueblo", en el marco de un concierto en homenaje a las tropas desplegadas en el país vecino realizado en el estadio olímpico de Luzhniki en Moscú.

A su vez Biden dijo este miércoles que su homólogo de Rusia cometió un “gran error” al suspender la participación de su país en el último tratado restante de control de armas nucleares entre los dos países.

"Tierras históricas"



El discurso de Putin tuvo lugar ante decenas de miles de rusos en el estadio que fue sede del partido inaugural y la final en el Mundial de fútbol 2018. "Hoy, la jerarquía [militar] me ha dicho que se está luchando en nuestras tierras históricas por nuestro pueblo", dijo el mandatario.

Durante una breve aparición, Putin elogió a los militares rusos desplegados en Ucrania que "luchan con heroísmo, valentía y valor", en la víspera de la celebración del Día del Defensor de la Patria. "Estamos orgullosos de ellos", subrayó, según consignó la agencia de noticias rusa TASS.



Además, el jefe del Kremlin destacó que todos los que apoyan al ejército ruso son "también, en cierto modo, defensores de la patria". Según explicó, se trata "de los trabajadores médicos, de los empleados del sector de la defensa, de los transportes (...) Todos ustedes, que vinieron hoy a apoyar a nuestros combatientes".



"Cuando estamos juntos, nadie puede ser igual a nosotros. ¡Por la unidad del pueblo ruso!", sentenció. El concierto, bautizado "Gloria a los defensores de la patria", fue organizado por las autoridades en apoyo de la ofensiva en Ucrania y contó con la participación de varios artistas rusos.



Antes y después de la arenga del presidente ruso el público agitó cientos de banderas rusas mientras en el escenario proseguían cantos patrióticos y discursos de rusos que han combatido frente a los ucranianos.

Flanco oriental

Por su parte Biden habló en Polonia al celebrar una reunión con líderes del flanco oriental de la OTAN y el secretario general de la alianza con la que cerró una viaje a Europa que incluyó una breve visita a Ucrania por el primer aniversario de la invasión rusa.



"Gran error", dijo Biden, consultado por un periodista, en su primera reacción pública al anuncio de este martes de Putin de que Rusia suspendía parte de su participación en el tratado, conocido como New Start, debido a las tensiones con Washington por Ucrania.



Al inicio de su encuentro con los llamados Nueve de Bucarest (B9), los líderes del flanco este de la OTAN, y el secretario general Jens Stoltenberg, Biden dijo que Estados Unidos defenderá "literalmente cada centímetro de la OTAN"



Agregó que los países del B9 -Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania-, todas naciones que alguna vez estuvieron bajo la órbita soviética- son la "línea de frente de la defensa colectiva de la OTAN".



Biden dijo también que Estados Unidos se ha esforzado repetidamente por brindar asistencia de seguridad crítica a Ucrania y apoyo crítico a "literalmente millones" de refugiados. "Juntos continuaremos nuestro apoyo duradero a Ucrania mientras defienden su libertad durante el año pasado, con sus países alrededor de esta mesa, brindando liderazgo colectivo", señaló.

La reunión de Biden con B9 pone fin a una visita de cuatro días a Europa que incluyó tres días y medio en Polonia y una visita de cinco horas a la capital de Ucrania, Kiev, la primera del mandatario desde que comenzó la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022.





Respaldo de la Duma

En Rusia, en tanto, la Cámara Baja del Parlamento respaldó rápidamente este miércoles la decisión del presidente Putin de suspender el último tratado de armas nucleares con Estados Unidos que quedaba en pie. Funcionarios y legisladores rusos lo presentaron como una advertencia de última hora a Washington en medio de las tensiones por Ucrania.



Este martes en su discurso sobre el estado de la nación Putin había acusado a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para "acabar" con Rusia y cargó en ellos "la responsabilidad de atizar el conflicto ucraniano y de sus víctimas".

En virtud de ello anunció en ese mismo discurso que Rusia suspendía su participación en New Start de 2010 y que no puede aceptar las inspecciones estadounidenses de sus instalaciones nucleares en virtud del pacto mientras Washington y sus aliados de la OTAN declaran abiertamente que buscan la derrota rusa en Ucrania.



El presidente ruso enfatizó que Moscú no se retiraría del pacto por completo, y la Cancillería de Rusia dijo que el país respetaría los límites de armas nucleares establecidos en el tratado y seguiría notificando a Estados Unidos sobre los lanzamientos de prueba de misiles balísticos.

Respuesta de Biden

Horas después del discurso de Putin, al pie del Castillo Real de Varsovia para conmemorar el sombrío hito de la invasión rusa de un año, Biden opinó que la ofensiva rusa, si no se controla, no se detendrá en las fronteras de Ucrania. “Los apetitos del autócrata no se pueden apaciguar”, dijo, en alusión a Putin. "Se los debe enfrentar”, agregó.



El primer ministro húngaro, Viktor Orban, el nacionalista de derecha que argumentó la semana pasada que la Unión Europea (UE) es en parte culpable de prolongar la guerra de Rusia en Ucrania, se ha negado a imponer sanciones a Moscú y armar a Kiev. Orban se ausentó de la reunión con Biden, y en su lugar asistió la presidenta Katalin Novák.



De todos modos, el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, insistió en que “el B9 es más fuerte que nunca”. Stoltenberg, por su parte, dijo: "No sabemos cuándo terminará la guerra, pero cuando lo haga, debemos asegurarnos de que la historia no se repita".



La Casa Blanca ha elogiado a varios países del flanco oriental, incluidos Lituania, Polonia y Rumania, durante el último año por intensificar los esfuerzos para respaldar a Ucrania con armas y ayuda económica y recibir refugiados.



Biden ha prestado especial atención a los esfuerzos de Polonia. El país alberga a alrededor de 1,5 millones de refugiados ucranianos y ha comprometido 3.800 millones de dólares en asistencia militar y económica para Kiev. “La verdad del asunto es: Estados Unidos necesita a Polonia y la OTAN tanto como la OTAN necesita a Estados Unidos”, dijo Biden durante conversaciones con el presidente polaco, Andrzej Duda.

Pedido del Papa

En el Vaticano, el papa Francisco volvió a pedir el fin de una guerra "absurda y cruel" y advirtió que "una victoria construida sobre ruinas nunca será una verdadera victoria".