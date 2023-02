Con el foco puesto en la gestión distrital y la situación económica que toca a atravesar en los gobiernos locales, los mandatarios radicales que integran el Foro presidido por el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, se reunieron en la localidad de Rauch con el objetivo de trabajar sobre los inconvenientes, que según afirman, se están teniendo respecto al giro de fondos coparticipables de parte de la provincia. Una reunión extensa dividida en dos partes: poítica y gestión.

“El que quiera competir puede competir, pero con reglas claras”, aseguró Maximiliano Suescún, intendente que fue anfitrión del encuentro que se extendió por alrededor de seis horas, en referencia a la posibilidad de enfrentar procesos de primarias en los distritos gobernados por el partido centenario.

“El radicalismo tiene personas que lo pueden representar muy bien y gestión para mostrar”, afirmó el dirigente que celebró una asistencia casi perfecta de parte de los integrantes del foro. Con previo aviso y a raíz de que la agenda en su distrito junto a Gerardo Morales le imposibilitó viajar, la ausencia más notoria fue la del sanisidrense Gustavo Posse.

En las conversaciones estuvo presente la territorialidad. Más allá de algunas diferencias que se percibieron con posturas minoritarias que apelan a que se eviten las PASO en los distritos gobernados por la Unión Cívica Radical, la mayoría de los asistentes veló por fortalecer la competencia. “El respeto por la territorialidad tiene que ver con que existan reglas de juego claras para todos, y eso también va de la mano en que se conozcan los candidatos a nivel nacional y provincial”, analizó el intendente de Rauch.

Del encuentro participaron Miguel Gargaglione (San Cayetano), Matías Rapallini (Maipú), Emilio Cordonier (Ayacucho), Mario Teruggi (interino de Lobería), Nahuel Guardia (interino de Lavalle), Manuel Lunghi (Tandil), Estaban Santoro (Madariaga), José Luis Salomon (Saladillo), Franco Frexas (General Viamonte), José Castro (Monte), Arnaldo Harispe (Lezama), Gonzalo Peloso (Magadalena), Guillermo Pacheco (Pellegirini), Martín Randazzo (General Lamadrid), Raúl Reyes (Coronel Dorrego), Miguel Fernandez (Trenque Lauquen), y Ramón Capra (General Alvear).

También se dieron cita los intendentes Facundo Castelli (Puan), Javier Olaeta (Arrecifes), Alejandro Federico (Suipacha), Javier Andrés (Adolfo Alsina), Edgardo Battaglia (General Arenales), Roman Bouvier (Rojas), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), y Osvaldo di Napoli (General Belgrano). Finalmente, el anfitrión, Maximiliano Suescún de Rauch, y por Saavedra, se hizo presente Martín Bavio.



Uno de los planteos que surgió y que se vislumbra en el comunicado que publicaron desde el encuentro, es la búsqueda de reunirse con el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Pablo López, con el objetivo de plantear una realidad que estarían atravesando los municipios y que expresó Suescún: “todos percibimos que han sido depositados menos fondos de la coparticipación de los esperado”.

“Se depositó menos en enero que en diciembre, y menos en febrero que en enero”, manifestó preocupado el alcalde, y subrayó: “Todos los comunicados del gobierno hablan de que hay más consumo, aumenta la productividad, entonces no sabemos lo que pasa”.

La propuesta que los intendentes radicales anticiparon que presentarán ante el ministro es la conformación de una Mesa Técnica para evaluar los indicadores actuales del Coeficiente Único de Distribución (CUD) que tanto ruido hizo a finales del año pasado en las negociaciones por el presupuesto 2023. Gonzalo Peluso, intendente de Magdalena, explicó a Buenos Aires/12 que la mesa estaría conformada por cuatro intendentes, dos de origen radical y dos del PRO. A su vez, la división sería con una representatividad equitativa del AMBA y del interior provincial.

"Le vamos a proponer al gobernador una reunión para ver cómo se manejará el CUD dado que hay un censo nuevo y el año que viene van a cambiar los coeficientes”, analizó Peluso, y agregó que “la idea es que con estos nuevos indicadores que se construyan nadie corra riesgo de que su municipio quede desfinanciado”. La explicación del alcalde radica en las variaciones que ocasionarían los datos recientemente conocidos del Censo 2022. Con crecimientos y decrecimientos poblacionales en algunos casos muy marcados, hay distritos que podrían perder muchos recursos mientras que en otros aumentarían sustancialmente.

Maximiliano Suescún, intendente de Rauch

La apuesta del radicalismo está en presentar una solución que posibilite evitar la conflictividad que, según expresaron, puede despertar el futuro ordenamiento en la asignación de los recursos. “Es un trabajo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y creo que hay una buena voluntad de parte de todos los intendentes, tanto de radicales, del PRO y del Frente de Todos”, subrayó Peluso. “Esta es una cuestión que afecta a los 135 municipios así que se hará un trabajo técnico en serio que tendrá que ser votado por la Legislatura pero que habiendo voluntad política se puede lograr tranquilamente”, explicó el alcalde magdalense.

“Creo que lo más destacable del Foro es la organicidad, y que en tiempos de grietas podemos homogeneizar pedidos, donde 32 distritos se ponen de acuerdo”, celebró el alcalde radical. Peluso no esquivó a la consulta sobre la situación de las primarias a nivel local. “Nosotros pedimos reglas que entiendo que las van a transmitir una vez que se aclare quienes son los candidatos”, aseguró el dirigente, y recordó que la mesa nacional de Juntos por el Cambio ya se manifestó sobre el tema y dijo que “en aquellos distritos donde no haya acuerdo entre los partidos del frente habrá PASO”. De todas formas, el actual intendente de Magdalena señaló que “hoy hay mucho candidato lanzado que sabemos que no van a llegar al final, porque eso se va a clarificar con las formulas consensuadas”.

Según contaron sus asistentes, la totalidad del encuentro estuvo signado por el “trabajo”. “No hubo un corte para el almuerzo, se comió mientras seguíamos laburando”, relató el intendente anfitrión. La particularidad fue que cada uno de los asistentes acercó productos representativos de sus distritos que fueron compartidos por los partícipes del encuentro. “Estaba la torta negra de Madariaga y de Lavalle, salamines de Tandil, la ‘galleta de piso’ de Saladillo, y nosotros servimos sanguches de carne y empanadas, pero siempre dentro de la reunión”, contó Suescún.