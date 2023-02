Un día después del lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta como precandidato presidencial del macrismo, lxs trabajadorxs del Hospital Durand salieron a calle para recordarle que aún no dio solución a los largos problemas estructurales y la falta de aire acondicionado que desde hace varias semanas paraliza los servicios de internación, guardia y quirófano de ese centro asistencial público.

La protesta que tiene lugar en ese hospital reitera las demandas que la semana pasada revelaron la suspensión de mil cirugías y que, a pesar de la emergencia y la visibilidad del drama a través de reclamos públicos, la gestión de Juntos por el Cambio no dio solución.



Sin aire acondicionado en el Durand

"Todavía no tenemos reparaciones de aire acondicionado. No hay aperturas de salas: en el Durand ví la cuarta muerte por suicidio de pacientes psiquiátricos, hay una sala para tal fin y no se abre por falta de personal", afirmó el delegado de ATE-Hospital Durand, Héctor Ortiz.



Además, "tenemos una carencia de personal enorme. Nos dan un alivio con los contratos pero después nos quieren volar", añadió durante una entrevista por FM La Patriada.

La guardia de ese hospital ubicado en Díaz Vélez 5044, del barrio de Caballito, sigue cerrada y solo se atienden casos con riesgo de vida. Un cartel advierte “refacciones” pero, según lxs trabajadorxs, las obras están suspendidas.



En tanto, en las salas de internación, los familiares de los pacientes atendidos llevaron sus propios ventiladores para mejorar la temperatura del lugar. La cantidad de cirugías suspendidas es tal que la reprogramación de fechas altera el cronograma previsto para los próximos meses.





Los reclamos a Larreta y Quirós

La protesta de hoy vuelve a exigirle a la administración de Juntos por el Cambio que “deje de vaciar la salud pública” y reclama por la "instalación de refrigeración en las salas de internación y quirófanos, y la apertura del servicio de salud mental".

La demanda dirigida al jefe de gobierno y precandidato a presidente, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, también incluye la apertura del servicio de Salud Metal, para evitar más muertes de pacientes. Según explicó ATE en un comunicado, hubo al menos cuatro suicidios en los últimos meses.

"La problemática está sucediendo en la mayoría de los hospitales, pero especialmente en el Hospital Durand y el Hospital Oftalmológico Lagleyze. En el verano se sufre mucho y se tuvieron que suspender operaciones", había denunciado Ortiz.



El enfermero del Durand recalcó también que la administración porteña "no hace nada" y se repiten los problemas porque "ni al ministro Quirós ni a Rodríguez Larreta les interesa la salud pública".



Además, ATE reclamar por el "no al cese de contratos del personal de enfermería y nombramiento urgente de personal administrativo".