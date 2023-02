El día jueves Horacio Rodríguez Larreta oficializó su candidatura a presidente de la Nación desde Santa Cruz, con un faro a sus espaldas y el cielo gris de fondo. Su candidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, se lanzó la semana anterior, con placas rojas y propuestas generales en un hilo de Twitter. Esa avanzada del ala autopercibida dialogusita generó un gran revuelo en la principal alianza opositora, principalmente en una de sus partes más importantes, el PRO. A horas de haberse sucedido los anuncios que proclamaron al dueto que fue fórmula porteña en 2015 y 2019, Patricia Bullrich activó su contraofensiva y salió a recorrer el cconurbano con uno de sus referentes provinciales más duros, el senador Joaquín De la Torre.

“Hace 20 años que trabajamos juntos y siempre reconocí tu dedicación y tu trabajo, el esfuerzo y la planificación. Confío en vos y creo en vos. Es hora de animarnos a transformar la Argentina, de una vez y para siempre” escribió Santilli que por la mañana había participado de la cumbre del PRO en La Plata y viajó hasta Tres de Febrero para acompañar al alcalde porteño en su primera aparición pública luego de su lanzamiento. En Martín Coronado y acompañados del intendente Diego Valenzuela, se reunieron con los vecinos afines y expresaron sus ideas.

Mientras esto ocurría, la presidenta del PRO, precandidata a presidenta de la Nación, y principal adversaria interna de Rodríguez Larreta, recorrió San Miguel y José C. Paz acompañada de De La Torre, tres veces intendente de San Miguel y uno de sus precandidato a la gobernación en la provincia.

Espalda con espalda, dos de las principales referencias del ala halcón del partido fundado por Mauricio Macri llevaron a cabo una recorrida que comenzó en horas de la mañana, con una presentación de políticas públicas de un Centro de Primera Infancia y una charla con madres del barrio, que también participan del Programa Proyecto de Vida.

Tanto en redes sociales como en cada una de sus presencias, Patricia Bullrich y Joaquín De La Torre lanzan dardos que apuntan a su competencia interna dentro del partido amarillo. Tan es así, que el precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Joaquín De La Torre expresó: “Esta es la única forma en la que yo sé hacer política. Caminando el conurbano y estando con quienes más lo necesitan. Después están los otros, que creen que acercarse a los bonaerenses es hacerlo hablándoles por redes sociales desde una oficina en Capital”.

Este viernes por el mediodía, De La Torre mantuvo la tónica y, tras citar un tuit en donde Carlos Maslatón hacía referencia a la interna PRO, el senador provincial publicó: “Lo invito a Diego Santilli a debatir públicamente por televisión. Para que la fiesta de la democracia sea completa”.

Ese clima de fricción permanente parece ser el destino al que el PRO se enfrentará hasta que llegue el momento de definir las candidaturas o, en el peor de los casos, oficializar algún tipo de desprendimiento. Durante la recorrida del jueves, Bullrich aseguro que "la gran estafa es haber convertido a la Argentina en un país en decadencia, con una educación de baja calidad, sindicalistas ricos y trabajadores pobres" y se propuso protagonizar la batalla contra eso como único horizonte. Para eso busca fortalecer los puentes con la dirigencia amarilla que no se encolumna detrás de Santilli y para quienes el lanzamiento de Rodríguez Larreta pasó sólo como un dato irrelevante. De hecho, ninguno de los precandidatos a la gobernación hizo referencia al movimiento del alcalde porteño en las redes sociales.

"La gran estafa son planes sociales que empobrecen a los más pobres, la gran estafa, es la corrupción como apropiación del Estado y el Estado cada vez más grande donde los impuestos de la gente se van a una caja negra”, completó la ex ministra de Seguridad del macrismo que también estuvo acompañada por los diputados nacionales Sebastián García de Luca y Hernán Lombardi; el intendente de San Miguel Jaime Méndez; la Secretaría de Desarrollo Social de San Miguel Lucía Raskovsky; el secretario de Infancia Pablo De La Torre; y Martín Culato.

Tras realizar un reccorrido por José C. Paz, que incluyeron la visita a un merendero, Bullrich decidió relativizar las propuestas de diálogo, paz y cierre de grietas que ofrece el único candidato lanzado del espacio que preside y asseguró: “Necesitamos al pueblo entero con coraje para decir a “nosotros no nos paran más”, no nos paran los Moyano, no nos paran los Grabois, no nos para los Baradel, porque le vamos a poner tanta valentía, tanto coraje y tanta fuerza, para llevar adelante un cambio económico para que el pueblo pueda vivir de su trabajo y no con una pata encima de quienes lo único que han hecho es hacer que la gente esté cada día más pobre. Por eso basta de planes sociales que duran 30 años que van de generación en generación”.