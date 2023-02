La arquitecta porteña Natalia Kabarbian ilustra casas antiguas de la Ciudad de Buenos Aires que fueron demolidas o están por demolerse, en una experiencia artística que acumula más de 20 fachadas de casas dibujadas en pluma negra y acuareladas digitalmente, y otras decenas en lista de los barrios de Barracas, Paternal, Devoto, Caballito, Palermo y Chacarita, entre otros.



“Hay un relato que al demoler se corta y una memoria que se pierde, por eso ilustro para no olvidar. Es una forma de honrar nuestra historia”, dice Kabarbian, cuya cuenta de Instagram acumula miles de seguidores y proyecta un libro que reúna este trabajo.



Una tarde de junio, la arquitecta caminaba por el barrio de Belgrano, donde vive hace 2 años junto a su familia. Para ella y para tantos vecinos de la zona, la esquina de Olazábal y Vidal es un clásico, sinónimo de tradición y punto clave en los paseos. Pero esa tarde, en esa esquina, se topó de frente con la demolición en vivo.



Las cuatro casonas históricas de esa esquina, esencia y raíces de Belgrano, tiradas abajo frente a sus ojos. Como tantos otros edificios, casas, palacios y cúpulas que supieron ser patrimonio histórico porteño, que fueron demolidos o tienen carteles que anuncian que lo serán muy pronto. Crónica de una muerte anunciada, dice Kabarbian. Esa misma noche se sentó a ilustrar la fachada con imágenes que había tomado, con un propósito: honrarla y no olvidarla. A partir de entonces, inició un camino que acumula la ilustración de más de 20 casas históricas, antiguas o coloniales. Y que promete muchas más.



Natalia Kabarbian gestó y parió Ilustro para no olvidar, un proyecto artístico que crece sin pausa en las redes sociales. Con líneas negras finas, gran estilo y coloreo digital, Natalia va al lugar donde está la casa y registra detalles: pone atención en estilos, formas, escalas, detalles. Comienza a dibujar ahí mismo y se toma unos días para terminar cada obra. Al pie del dibujo registra la calle, la altura, el barrio y el año de demolición. Según datos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital hay cerca de 140 mil edificaciones previas a 1941, de las cuales 18 mil tienen valor de patrimonio histórico y sólo 3 mil cuentan con respaldos legales.