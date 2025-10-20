Durante el primer año y medio del gobierno de Javier Milei se cerraron 18.083 empresas, a razón de casi 30 por día y se perdieron al menos 253.728 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Es decir, un promedio de 416 por día.

El dato que prueba la magnitud del derrumbe del entramado productivo y laboral fue revelado por el Centro CEPA (Economía Política Argentina) sobre la base de información oficial publicada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en el período noviembre de 2023 a julio de 2025.

El análisis revela que, en término de empresas, las del sector de Transporte y Almacenamiento fueron las más afectadas: 4.468 empleadores salieron del registro de la seguridad social (cerraron).

Le siguieron los dueños de Comercios minoristas y mayoristas (-3.131), Servicios inmobiliarios (-2.829), Profesionales científicos y técnicos (-1.952) y Construcción (-1.737), entre otros.

Precisamente, construcción es el rubro donde se registró la mayor cantidad de pérdida de puestos de trabajo: 83.803 trabajadores menos, sobre el total de 253.728 que perdieron sus empleos producto de las políticas de ajuste, primarización, bicicleta financiera y apertura de importaciones del mileísmo.

Los demás sectores con mayor pérdida de puestos laborales fueron la Administración Pública (-75.435), Transporte y Almacenamiento (-55.259), Industria Manufacturera (-49.738) y Servicios profesionales, científicos y técnicos (-16.256), entre otros.