Desde Santa Fe

Las clases no comenzarán en Santa Fe en tiempo y forma, como sucede en el arranque de cada año escolar desde hace una década. Los docentes públicos y privados rechazaron ayer el aumento del 33,5% en tres cuotas (en marzo, mayo y julio) que les ofreció el gobierno de Omar Perotti y en protesta, anunciaron dos paros de 48 horas (el 1, 2, 7 y 8 de marzo) y una marcha al Ministerio de Educación el mismo 1º de marzo. “El ciclo lectivo va a empezar, pero en la calle”, dijo el secretario general de Amsafé Rodrigo Alonso, al plantear que el malestar de los trabajadores se expresó en una votación “mayoritaria y contundente” y le pidió al gobernador “que escuche” la voz de las escuelas. El resultado sorprendió hasta a los propios dirigentes del sindicato que contaron 31.439 votos en las urnas: 30.436 en contra de la propuesta oficial y sólo 703 a favor. Un rechazo del 97,7%, que no tiene antecedentes. Perotti lamentó la decisión de arrancar el ciclo lectivo con paros. “No es una buena noticia”. Pero ratificó que la alternativa es profundizar el diálogo. “Habrá que seguir conversando, hay voluntad suficiente, en la búsqueda de una salida del conflicto” (ver aparte).

Alonso se encargó de anunciar el resultado de la votación en las escuelas, en la que participaron 31.439 docentes: 30.436 le dijeron no a la propuesta oficial (97,7%) y sólo 703 la aceptaron. “Una respuesta mayoritaria y contundente”, la llamó. El plan de lucha comenzará con un paro de 48 horas (miércoles 1º y jueves 2) y una marcha al Ministerio de Educación en la primera jornada. Y si el gobierno no mejora la propuesta salarial, seguirá el segundo paro, el martes 7 y miércoles 8 de marzo.

-Los gremios estatales UPCN y ATE rechazaron la oferta, pero siguen negociando. ¿No había margen para otra cosa? –le preguntaron.

-En Amsafé estamos orgullosos de la democracia sindical. Se realizaron 19 asambleas, una en cada departamento. Hubo mociones y estrategias distintas y ésta fue la que más se votó (por el 97,7% de docentes) –respondió Alonso al defender la decisión del gremio.

-El ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri dijo que el gobierno ofreció el mismo aumento de la paritaria nacional (33,5% a pagar el 17,5% en marzo, el 8% en mayo y el 8% en julio) y que los gremios docentes deben explicar por qué lo rechazaron en Santa Fe.

-No es así. Los fondos nacionales aumentaron un 33,5%, pero el piso salarial garantizado pasó de 90.000 a 130.000 pesos, lo que implica un aumento del 43,9% -explicó Alonso.

“La provincia está en condiciones de mejorar la propuesta paritaria. No sólo por los recursos que tiene, sino para cumplir el objetivo de que el salario docente no pierda ante la inflación. En enero, ya tuvimos un 6% de inflación (y si persiste la escalada) en junio volvemos a perder poder adquisitivo. Esto no puede suceder. Por lo tanto, entendemos que el gobierno debe mejorar la propuesta”.

Le preguntaron qué porcentaje esperaban. “¿Más del 40%?”, como se acordó en la paritaria de la provincia de Buenos Aires, que arranca el ciclo lectivo sin conflicto.

"Está claro que hay un porcentaje nacional (el 43,9% que subió el piso salarial) y en base a eso queremos discutir", contestó Alonso al indicar lo que viene en la negociación paritaria. “El gobierno de la provincia tiene que mejorar la propuesta, está en condiciones de hacerlo”.

“Está claro que la actual no cubría las expectativas de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Ya en el arranque (el 17,5% a pagar en marzo) no alcanzaba a cubrir la inflación de enero (el 6%), febrero y marzo” que puede ser superior. “El gobierno está en condiciones de mejorar la oferta y esto es lo que se expresó masivamente en las escuelas de toda la provincia”, agregó.

-El gobierno dice todo lo contrario, que ésta es la mejor propuesta que tiene –lo interrogó otro periodista.

-Nosotros creemos que no, que el gobierno tiene recursos para mejorarla –insistió Alonso.

“La posición de los docentes tiene que ser escuchada” por el gobernador Perotti, su ministra de Educación Adriana Cantero y su ministro de Economía Walter Agosto. “Tienen que escuchar lo que expresaron más de 30.000 compañeros (en la votación del jueves), que es necesario una nueva propuesta. Esperamos que el gobierno la presente y esté en línea con las necesidades de los docentes y la escuela pública.

-El subsecretario del Ministerio de Trabajo Eduardo Massot dijo que no se puede naturalizar el arranque del ciclo lectivo con paros. Que cada vez que el gobierno hace una oferta, los docentes la rechazan y se genera el conflicto –volvió a chicanear otro reportero.

-Hace tres meses no pasó eso –se molestó Alonso–. En la paritaria de diciembre hubo una propuesta (que completó un aumento del 102% en 2022 y ubicó al salario docente en Santa Fe un 9,2% por encima del IPC, el Indice de Precios al Consumidor provincial). Y esa propuesta se aprobó en la asamblea de Amsafé por más del 70%. Cuando las propuestas reflejan lo que se discute en paritarias, se aprueban y cuando eso no ocurre, se rechazan”.

-La ministra Cantero dijo que esta es la primera oferta y pidió que no se rompa el diálogo. ¿El diálogo con el gobierno está roto?

-No, para nada. Vamos a continuar todas las discusiones que sean necesarias. Está claro también que el 1º de marzo empezaba el ciclo lectivo. Bueno, va a empezar el ciclo lectivo, pero en la calle, frente al Ministerio de Educación, donde reclamaremos una propuesta que implique un salario digno y mejores condiciones para enseñar y aprender –concluyó Alonso.