El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario General de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, criticó nuevamente al presidente Alberto Fernández y le reclamó al peronismo que no sea protagonista de la proscripción a Cristina Kirchner. Además, reclamó al oficialismo que no empioje el debate sobre una eventual candidatura de la vicepresidenta.

En declaraciones a la AM750, el dirigente camporista advirtió que también hay una proscripción de Cristina Kirchner que "genera el propio Frente de Todos", y señaló que es producto del "ensueño que generan consultores y supuestos sabelotodos de la cinecia política que nunca hicieron política y construyen mitos y razonamientos que ponen al campo popular en estado de debilidad".

Por eso, Larroque pidió dejar de lado “los debates epistemológicos”, cuando se ve con claridad “un sistema de poder agresivo” que “generó las condiciones para que intenten asesinar a Cristina, que previamente la hostigó durante años, comenzando en 2022 con la destrucción del despacho de la vicepresidenta”.

“Llama muchas veces la atención cuando sectores del propio espacio pretenden relativizar o empiojar el debate alrededor de una situación tan clara que es que el sistema de poder se quiere sacar a Cristina de encima hace muchísimos años. Desde el propio momento que asumió la primera presidencia”, agregó el "Cuervo".

“El militante pide que vuelva Cristina”

En sintonía con las últimas declaraciones de Eduardo “Wado” de Pedro, Larroque aseguró que en la actualidad “hay dos sintonías distintas” respecto al termómetro social. “Una es la de la dirigencia y otra la de la militancia. El militante pide constantemente que vuelva Cristina, que sea candidata. Es su única preocupación”, apuntó.

Por eso, consultado por La García sobre la falta de movilización en el oficialismo, apuntó que "eso ha sido generado por sectores de la superestructura política que al no tener el termómetro puesto en esas demandas se embotan en que hablan con un consultor, con el otro, y pierden sentido de la realidad”.

En este sentido, pidió que el Frnete de Todos convoque a un "proceso de movilización, planteando la necesidad de que Cristina sea candidata, que tenga un rol preponderante". Además, llamó a terminar con el desconocimiento de que la vicepresidenta es la conductora del Frente de Todos. "Tiene el liderazgo más claro y contundente", enfatizó. "Eso generó una distorsión en el Frente de Todos. Tenemos que volver a recrear el clima de movilización. Por eso hay muchas organizaciones que están planteando hacer un gran plenario”, sostuvo.

La "deshonra" de Alberto Fernández

Por otra parte, Larroque volvió a cuestionar a Alberto Fernández y señaló que "no es claramente una dirigencia peronista". Además, dijo que el Presidente “no honró” el acuerdo con el kirhnerismo y reveló que, si la gestión hubiese mostrado mejores resultados, ellos habrían estado dispuestos a hacer campaña por la reelección.

“Creo que el Gobierno de Alberto Fernández es un híbrido. Creo que hay una discusión de carácter ideológica. Cuando Cristina decidió que Alberto sea candidato para cuidar la unidad, lo hizo con inteligencia, fue ceder frente a lo que podemos denominar como un sector moderado del peronismo que no pone tanto el acento en la distribución del ingreso y la justicia socia”, indicó.

A lo que agregó: “La verdad es que me parece que hay una falta de compresión respecto al rol que debe cumplir Alberto. No llegó ahí por los votos propios. No quiero ser injusto, pero sería un error muy grande creer que se llegó ese lugar por su filosofía. Él llegó a ese lugar como parte de un acuerdo con el kirchnerismo que no se terminó de honrar”.