Boca Juniors, el campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), enfrentará este miércoles a Patronato, que ganó la Copa Argentina y al mismo tiempo descendió a la Primera Nacional en un hecho infrecuente, en el partido que consagrará al ganador de la Supercopa Argentina 2022. La final se jugará a partir de las 21.15 en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de ESPN Premium.

El equipo xeneize irá por su primer título del año, luego de haberse coronado campeón en 2022 de la Copa de la Liga y de la LPF, el primer trofeo con Sebastián Battaglia como DT y el último bajo la conducción de Hugo Ibarra. El equipo entrerriano, por su parte, se ganó el derecho a disputar la final pese a haber descendido de categoría luego de quedarse con la edición 2022 de la Copa Argentina tras vencer en la final a Talleres de Córdoba.



Boca parte como amplio favorito aunque no debe confiarse ante un rival que le generó dolores de cabeza el año pasado, primero cuando lo goleó en Paraná (3-0) por la LPF y luego al eliminarlo en las semifinales de la Copa Argentina. El último triunfo de Boca sobre los entrerrianos fue la noche del 21 de agosto de 2021 cuando debutó Battaglia como DT en reemplazo de Miguel Ángel Russo, y se impuso por 1-0 en La Bombonera con un gol anotado por Luis Vázquez, a los 85 minutos.



Para la final en Santiago del Estero, Ibarra apelará a la experiencia y categoría de algunos futbolistas que no jugaron en los dos recientes triunfos de Boca, como local ante Platense (3-1) y en Liniers ante Vélez (2-1), y también hará otro cambio significativo en el arco. En ese contexto, regresarán a la titularidad los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa, más Darío "Pipa" Benedetto y Alan Varela, y los que saldrán serán Agustín Sandez, el capitán Guillermo "Pol" Fernández, Martín Payero y el uruguayo Miguel Merentiel. En tanto, en el arco estará Javier García y no Sergio "Chiquito" Romero, esto debido a que se trata de una rotación prevista para tener a los dos arqueros en competencia.



Las decisiones fuertes de Ibarra son sacar a "Pol" Fernández, cuestionado por su bajo nivel en lo que va del año, y sobre todo desarmar la dupla Langoni-Merentiel, una movida fuerte ya que se entendieron a la perfección desde la primera vez que jugaron juntos, y son los más desequilibrantes de Boca. No obstante, el "Pipa" Benedetto tiene experiencia en finales y no estuvo jugando debido a que adeudaba cuatro fechas de suspensión, y el colombiano Villa tiene una velocidad que rompe defensas aunque se lo cuestiona por que juega siempre en forma individual.



De todas maneras y más allá de los nombres, Boca asoma como favorito ante un rival como Patronato que aún no logró hacer pie en la Primera Nacional, de hecho no ganó ningún partido con tres empates y una derrota. El Patrón, ahora sin Facundo Sava como DT y conducido por un histórico del ascenso como Walter Otta, quien se respalda en la experiencia del mediocampista Nicolás Domingo, exRiver, Independiente y Banfield, entre otros clubes. "Tenemos que hacer todo perfecto para ganarle a Boca", analizó en la previa Domingo, de 37 años.



Santiago del Estero albergará la undécima edición de la Supercopa Argentina y, de ganarla, Boca igualará a River en el historial, hasta hora máximo ganador con dos Supercopas. Los xeneizes jugaron cuatro veces la final y perdieron tres (con Arsenal en 2012, San Lorenzo en 2015 y River en 2017) y se impusieron en 2018 ante Rosario Central.















- Probables Formaciones -



Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal y Frank Fabra; Ezequiel "Equi" Fernández, Alan Varela y Oscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.



Patronato: Julio César Salvá; Matías Ruiz Díaz, Cristian González, Sergio Ojeda y Facundo Cobos; Fabio Vázquez, Nicolás Domingo, Alexander Sosa y Jorge Valdéz Chamorro; Juan Cruz Esquivel y Enzo Díaz. DT: Walter Otta.



Arbitro: Andrés Merlos.



Estadio: Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.



Hora de inicio: 21.15.



TV: ESPN Premium.