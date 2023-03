La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, celebró este miércoles por AM750 la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados del Plan de Pago de Deuda Previsional y aseguró que es el reflejo de “un Estado que cree que al esfuerzo hay que acompañarlo y reconocerlo”.



“Lo de ayer fue muy importante, porque tiene que ver con vivir en una Argentina donde el que tiene la edad de jubilarse pueda acceder a una jubilación saldando una deuda”, señaló la funcionaria.

Por otro lado, agregó que la sanción de la ley de Pago de Deuda Previsional sancionada este martes "tiene que ver con Estado resolviendo y tomando decisiones”. Sin embargo, recordó las demoras que hubo en el Congreso para avanzar en el debate y apuntó a la oposición: "Durante enero y febrero recibimos a miles de argentinos en nuestras oficinas a los que le tuvimos que decir que no los podíamos jubilar", sostuvo.

En este contexto, aclaró que “no se desmerece el esfuerzo de los argentinos". "Al revés, sabiendo que hay un enorme esfuerzo de los argentinos que es reconocido por el Estado y que les permite saldar una deuda”, sintetizó.

“Hay un Estado que cree que al esfuerzo hay que acompañarlo y reconocerlo, pero generando un piso de equidad. De eso se trata, de poner el Estado a disposición para que el que quiera ir más lejos pueda hacerlo, porque hay un piso de igualdad y de oportunidades para salir adelante”, finalizó.



Moratoria previsional: los números detrás de la nueva ley

Por AM750 la economista Julia Strada explicó que "hay una enorme cantidad de personas sin aportes previsionales". "Es decir, con cero aportes. En el caso de las mujeres es el 46 por ciento de las que se están por jubilar. En el caso de los hombres, cerca del 18 por ciento", indicó.

"Es un dato que significa que si no hay una moratoria no hay manera de jubilarse", comentó consultada por Víctor Hugo Morales.

Además, explicó que "los que no tienen aportes son 680 mil personas. No del total de la población, sino de los que están por cumplir edad jubilatoria este año. Este es un dato que hay que remarcar. El número final es que 1 de cada 10 mujeres podrían llegar a tener más de 20 años de aportes. Pero tener más de 20 no significa tener los 30".

Qué dice la nueva ley de moratoria previsional 2023

El proyecto de ley de moratoria previsional crea un Plan de Pago de Deuda Previsional que consta de dos unidades de pago para acceder al derecho a jubilarse: