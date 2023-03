Javkin, mencionado en la nota: “A mí no me van a correr”

“A mí no me van a correr con esto. Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino”, afirmó ante la prensa local el intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuyo nombre aparece en la nota.

Sin embargo, relativizó el mensaje: “Es una pavada y está hecho para que tenga repercusión mundial. Es muy fácil para cualquier banda generar este hecho”.