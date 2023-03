La Selección Argentina jugará en marzo sus primeros dos amistosos luego de haber alcanzado la gloria en el Mundial de Qatar. El presidente de la Asociación Fútbol Argentina (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, confirmó esta semana los días, los rivales y las sedes donde se disputarán ambos encuentros.



El equipo de Lionel Scaloni se medirá contra Panamá el jueves 23 de marzo en la provincia de Buenos Aires, en el estadio Monumental de River Plate que, tras las refacciones que se realizaron, tiene una capacidad de 83.000 espectadores.

El segundo encuentro será entre la Selección Argentina vs Curazao el martes 28 de marzo en el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero. Los horarios de ambos partidos no fueron confirmados todavía por la asociación deportiva.

Foto: captura de pantalla del Twitter de la Asociación Fútbol Argentina (AFA).

Se trata del ansiado regreso de la Scaloneta al país luego de tras haberse convertido en los últimos campeones del mundo durante el torneo internacional de fútbol de la FIFA. En ese sentido, los ídolos de la Selección podrán festejar con los hinchas argentinos y alzar al público una vez más la Copa.

Esta semana, durante la ceremonia de los premios The Best 2022, Lionel Messi fue condecorado como “Mejor jugador” del año; a Emiliano “Dibu” Martínez le tocó llevarse el trofeo al “Mejor arquero”; por su parte, el DT Lionel Scaloni fue reconocido como “Mejor entrenador”; y la hinchada argentina no se quedó atrás: fue valorada como “Mejor afición”.

Lionel Scaloni seguirá siendo el DT de Argentina

Además, en la ceremonia que se realizó en París, Francia, el presidente de AFA rafiticó la continuidad de Scaloni. "Confirmado: Hay Scaloni para rato ¡Seguimos!", anunció minutos después la cuenta de Twitter de la Selección Argentina.

"Es una noticia para ustedes. Nosotros ya lo sabíamos. Lo teníamos confirmado de antes. Faltaba que nos pudiéramos ver, lo hicimos hoy, hablamos hoy y listo, lo pudimos resolver", indicó Tapia.

Las negociaciones entre Scaloni y Tapia comenzaron a fines de septiembre, en la última ventana de amistosos previa al Mundial de Qatar. Luego de la conquista del máximo título del futbol, ratificaron el acuerdo "de palabra" en reiteradas oportunidades.

Después, sumó: "Es importantísimo tener la continuidad del cuerpo técnico campeón del mundo y la Copa América, continuar con el proyecto que lo lleva adelante él... Estábamos seguros porque los dos somos hombres de palabra y es lo mejor que le puede pasar a la Asociación del Fútbol Argentino".

El entrenador campeón del mundo, además, seguirá junto a su calificado equipo de colaboradores que integran Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala como técnicos alternos y ayudantes de campo, Matías Manna como videoanalista, Luis Martín como preparador físico y Martín Tocalli como entrenador de arqueros.

Sin embargo, ante la salida de Rodrígo Barrios, que se fue a trabajar a Malasia, se sumará un nuevo preparador físico alterno, que aún no fue confirmado.